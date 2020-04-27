Главная Новости
27 апреля • обновлено в 13:32
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Цена от $500 тысяч: Венедиктова скрыла в декларации квартиру в Киеве. Фото и видео

3.9т
Читать материал на украинском

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не указала в декларации квартиру на улице Круглоуниверситетская города Киев, в которой проживает в данное время.

При этом глава ГГП в декларации состоянием на 2020 год сообщила, что ее место жительства в Харьковской области, сообщает "Радіо Свобода".

На вопрос журналистов, почему она не внесла это жилье, генпрокурор ответила, что у нее "все отражается как надо".

Дом, где в Киеве живет Венедиктова

Дом, где в Киеве живет Венедиктова

"Смотрите, я юрист по специальности. Более того, со мной сейчас работают юристы адвокаты на постоянной основе. Все, что происходит в моей, опять же говорю, частно-публичной жизни – все отражается таким образом, как надо, поверьте мне. Я могу обеспечить себе профессиональный юридическое сопровождение", – сказала она.

Декларация

Декларация

Также Венедиктова не ответила, приобрела ли она квартиру или же арендует.

"А вы знаете, что декларация публикуется в конкретные даты. Если бы я приобрела это жилье, вы бы увидели мое приобретение. Поэтому вы можете понимать, что есть разные механизмы, когда и как люди проживают. Если бы оно было в моей собственности, вы бы увидели изменения в декларативном состоянии", – ушла от прямого ответа генпрокурор.

Венедиктова выезжает от дома в Киеве

Венедиктова выезжает от дома в Киеве

Также возле этого дома был замечен муж Венедиктовой заместитель начальника Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Денис Колесников.

Денис Колесников

Денис Колесников

Отмечается, что в доме, где проживает Венедиктова есть квартиры по цене от 500 и 750 тысяч долларов. Аренда же обойдется минимум в 2,5 тысячи долларов.

Цены на квартиры в доме

Цены на квартиры в доме

Журналисты добавили, что еще три недели назад послали запрос в ОГП о недвижимости Венедиктовой и получили такой ответ: "Ваши запросы от 1 и 21 апреля с поводу предоставления комментариев рассмотрено. Информируем вас, что в связи с загруженностью рабочего графика Генерального прокурора Венедиктов И.В. пока провести интервью не представляется возможным. Как только возникнет такая возможность, вам будет сообщено о ней дополнительно".

Как сообщал OBOZREVATEL, генпрокурор Ирина Венедиктова забыла указать в своей декларации швейцарские часы Hublot стоимостью в 10 тысяч евро. В связи с этим, там пообещали обратиться по этому поводу в НАПК.

Также Венедиктова задекларировала Porsche Cayenne, земельные участки, 13 банковских счетов и дом площадью почти 400 кв.м.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Тимур Григоренко
Персона
Ирина Венедиктова
Место
Украина Киев
Теги
Офис генерального прокурора Украины декларация
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
48
3
Смешно
0
Интересно
9
Печально
13
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Руденко Сергей
Руденко Сергей
Чего вы доколупались, ей "так надо" )
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
гaдкий кoppупционный peжим.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Jhybkjd Fktdnby
Jhybkjd Fktdnby
Не пойман -не вор .Схемы пукнули в водичку.Шуму много- правды -0
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9009.

    Вылечились: 864. Умерли: 220.

  • В мире заболели около 3 миллионов человек, погибли – более 205 тысяч.

  • Италия обнаружила новый способ передачи коронавируса: под угрозой целые города.

  • В Украине запустят массовое тестирование на антитела к коронавирусу: Степанов назвал сроки.

  • В Китае всполошились из-за новой вспышки COVID-19: винят Россию.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги