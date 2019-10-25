Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что подготовка к нормандскому саммиту тормозит из-за того, что "меняется запросная позиция одной из сторон". Помощник Путина Юрий Ушаков заявил: "Особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах "нормандского формата" не наблюдается, хотя желание провести такую встречу у всех сторон есть. Саммит должен касаться реализации договоренностей, а не желания Киева пересмотреть их".
Намерен ли Путин участвовать в нормандском формате? Чтобы ответить на этот вопрос, я бы просто прочитал в обратном направлении сказанное Песковым. Что встреча в нормандском формате откладывается не потому, что какая-то из сторон меняет свои позиции, а потому что одна из сторон не хочет менять свои позиции.
Позиция российской администрации за последние 3-4 года в силу того, что мы называем гибридной войной, остается абсолютно неизменной. Единственное изменение, которое, на мой взгляд, произошло с момента Минских соглашений, первых и вторых, и нормандского формата, и всего остального – это предложение президента России об использовании миротворческого контингента на линии соприкосновения воюющих сторон.
Больше никаких изменений не было.
Но странно идти на какие-либо переговоры, заведомо определяя позиции. Зачем тогда переговоры? Переговоры в таком случае просто не нужны.
Если у вас есть позиция, которую вы не собираетесь пересматривать ни при каких обстоятельствах, то вам не нужны переговоры. Это бессмысленно.
Владимир Путин
Поэтому на этот вопрос я отвечаю совершенно однозначно: молодые украинские политики, новая команда, которая пришла к власти, конечно, правильно говорят, что они не могут и не имеют права переступать некую красную черту, то есть принимать условия, которые бы нарушали Конституцию Украины.
Но, несмотря на очень сильный нажим внутри страны, они открыли двери и сказали, что готовы встречаться на переговорах и обсуждать пути урегулирования этого очень опасного и очень болезненного для многих людей конфликта.
С российской стороны на это никаких ответов не последовало, кроме одного: есть Минские соглашения, давайте их будем выполнять.
Но в Минских соглашениях содержится несколько позиций. И Россия говорит не столько о самих этих позициях, сколько об очередности их выполнения. То есть там заведомо выставляются некие условия, которые, на мой взгляд, украинской стороной выполнены быть не могут.
Я думаю, что позиция украинского руководства правильная. Они абсолютно правильно заявляют о том, что они открыты для переговоров в рамках национальных интересов и законов своей страны. Если другая сторона считает, что есть только одна точка зрения - их, и вторая – неправильная, то переговоры действительно становятся бессмысленными.
А вы уж сами решайте, кто тормозит эти переговоры.
Думаю, тут идет дипломатическая игра. Всем экспертам, всем наблюдателям совершенно ясно, какие цели преследует российская администрация в этом конфликте.
Эта цель очень проста. Она состоит в том, чтобы максимально затруднить Украине движение в том направлении, в котором она движется, то есть к интеграции с Европейским Союзом, к некому новому режиму четвертой украинской республики, которая, видимо, будет соответствовать тем объективным потребностям, которые в Украине есть, а это демократическое государство, это максимальные степени свободы – экономической и политической, и так далее.
По всей видимости, многим тут в России это не нравится.
Поэтому всем непредвзятым людям совершенно понятно, кто стоит на пути возобновления переговоров.
Мне кажется, что в ближайшее время изменить позицию, занятую российской администрацией, не удастся.
Я не знаю, состоится или не состоится нормандский саммит. Скорее, я предположил бы, что он при данном раскладе, при данной позиции сторон не состоится. А если он все же состоится, то закончится он, скорее всего, ничем.
На мой взгляд, на сегодняшний день наименее болезненный и наименее опасный вариант развития событий, к моему большому сожалению, это замороженный конфликт.
Переговоры имеют смысл только тогда, когда обе стороны готовы искать какие-то решения, которые с учетом прошедшего времени, с учетом происшедших событий, с учетом сегодняшней ситуации могли бы устроить и ту, и другую сторону. Если одна из сторон не хочет искать решения, а жестко настаивает на каких-то своих взглядах, то такие переговоры лишаются смысла.
Но в любом случае, лучше разговаривать, чем воевать. Если не разговаривать, тогда что? Поэтому, думаю, нужно продолжать и искать возможности изменить контекст. Потому что в том контексте, в котором сегодня происходит этот конфликт, позитивного решения, которое бы устроило все стороны, он попросту не имеет.
Должен быть изменен контекст. Как внешний контекст за пределами Украины, так и внутренний контекст внутри Украины. Кстати, внутренний контекст интенсивно меняется. Внешний, к сожалению, нет.
У меня такое впечатление, что у Владимира Владимировича Путина есть давно сформировавшаяся позиция, взгляд на то, какими он хотел бы видеть отношения России и Украины, и никаких других взглядов на эти отношения он не приемлет.
Поэтому пока Владимир Владимирович президент Российской Федерации, думаю, ожидать каких-то серьезных изменений здесь не приходится.
Я думаю, что позиция, занятая Украиной – открытость для переговоров и твердость в соблюдении законов Украины, национальных интересов – это абсолютно правильная позиция. Но жизнь сложнее.
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