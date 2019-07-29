Три в одном: у Зеленского подтвердили планы по объединению министерств

Министерство культуры, Министерства информационной политики и Министерство молодежи и спорта могут объединить и сделать на их базе Министерство по гуманитарной политике.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает "Интерфакс-Украина". Он отметил, что стратегия нового ведомства находится в стадии разработки.

"Это гуманитарная сфера, откуда информполитика и может черпать значительную часть месседжей. Нельзя построить только верхний кубик. Гуманитарная политика – это отношение к людям, отношение людей к власти. Мы в этом видим задачу. А информационно уже нужно это доносить. Поэтому мы думаем, что необходимо объединить эти министерства", – рассказал Тимошенко.

Кирилл Тимошенко Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, об идеи объединения министерств ранее заявил один из "слуг народа". По его словам, партию "вдохновил опыт Сингапура, Великобритании и Франции".

В "Слуге народа" также рассматривают возможность упразднения Министерства аграрной политики и продовольствия как отдельного ведомства.

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