Третьякова заявила о секретных чатах "слуг": какие вопросы там решаются

Перед принятием законопроектов депутаты от "Слуги народа" в специальных чатах проводят "сигнальное голосование". Если по его результатам они не набирают достаточно голосов, то тогда рассчитывают на поддержку оппозиции.

Об этом в интервью hromadske заявила депутат от монобольшинства, председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В своем кабинете она показала специальную "политическую доску" с перечнем всех депутатов Рады IX созыва. По ее словам, именно благодаря ей можно определить, какие избранники будут голосовать за проекты законов.

"Для принятия любого законопроекта нужно 226 голосов, соответственно, нужно согласовывать и в середине нашей фракции, чтобы законопроект был поддержан, и посмотреть, как коллеги будут реагировать", – рассказала Третьякова.

Она призналась, что во время переписки в чатах "слуги" смотрят, кто и как поддерживает тот или иной законопроект. И если внутри фракции не набирается необходимого количества голосов за стратегический проект, тогда все действуют по правилу "70 на 30" или "80 на 20".

Кабинет Третьяковой (hromadske)

"Если 70% фракции считает, что закон нужно принять, то мы стараемся голосовать все вместе. Если не набираем внутри фракции сторонников того или иного закона, если они не имеют стратегического характера, то нужно, чтобы и другие фракции голосовали", – отметила нардеп.

Третьякова подчеркнула, что в вопросах социальной политики "не должно быть оппонентов", для ее фракции важно, чтобы оппозиция тоже голосовала за законопроекты социальной направленности. В то же время заявила, что в этом созыве ВРУ существуют договоренности о голосовании за законопроекты других фракций в обмен на их голоса.

"Конечно, такоuj не может не быть. Это явление политическое. Такое бывает, но в любом случае, когда меняется один закон, всегда есть вопрос, можем ли мы это поддерживать. Там смысл и логика поддержки. Закон, который поддерживается, даже если он от какой-то другой фракции, должен лежать в том, как работает монобольшинство или коалиция", – пояснила депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова после скандала с заявлением о "детях низкого качества" активно раздает интервью и пытается всячески обелить свою репутацию. И пока СМИ обсуждают ее моральный облик, в Верховной Раде по ее инициативе собираются забрать имущество профсоюзов на миллиарды долларов.