Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Трепещите, бандерлоги!" Дубинский заступился за обидчика журналистки

1.8т Читать материал на украинском

Избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский поддержал своего коллегу, скандального блогера Макса Бужанского, назвавшего журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой".

Своим видением ситуации поделился он в Telegram-канале.

"Если исходить из текстов в дешевых журналах, в украинском парламенте только 3 серьезных депутата: Макс, я и Разумков. Про других вспоминают только в связи с нами", – высказался Дубинский.

Новости
Любит Януковича и против "бандеровцев": чем "прославился" скандальный Бужанский

Дубинский и Бужанский

Дубинский и Бужанский

Instagram Александра Дубинского

Новоиспеченный политик поделился цитатой Бужанского, а также опубликовал их совместное фото.

Дубинский и Бужанский

Дубинский и Бужанский

Telegram Александра Дубинского

"Встретились с депутатом Бужанским. Встреча проходила именно так, как ее описывают журналисты "НВ": "поностальгировали по СССР, вспомнили Януковича". Трепещите, бандерлоги", – прокомментировал он.

"Трепещите, бандерлоги!" Дубинский заступился за обидчика журналистки
"Трепещите, бандерлоги!" Дубинский заступился за обидчика журналистки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" заявили, что ситуация вокруг скандала с Бужанским является "понятной реакцией", но неэтичной. В партии заверили, что считают недопустимыми личные оскорбления любого гражданина Украины.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Александр Дубинский Макс Бужанский
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
40
5
Смешно
3
Интересно
10
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Олесь Андрій
Олесь Андрій
ДУБинський,я читав те,що ти "недовчений" баран,вважав аналітикою-вчитися тобі і вчитися! НА тлі ВАШОЇ сіро-брудної команди -ти трішки світліший. Але якщо так,то на відміну від них,ти хоч в душі розумієш-що світ ПРИРОДИ речей -це для тебе Паралельний світ. Хочеш поспілкуватися з природи історії, Фізики,чи ще чогось-продемонструй,що можеш. А так-зануда -нарцис. You are rash на тілі України.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Dell Alex
Dell Alex
Ну что? Бачилы очи... Теперь вы все будете (да и были) для них тупыми овцами...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Serov Oleg
Serov Oleg
коршун федот, как клюв,дятел федот?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
коршун федот
коршун федот
Dell Alex, Тупые овцы - водятся за поребриком. Некоторым удается перебежать через минные поля в Украину.Их здесь не любят.Лишняя хромосома у них на лбу.Потом они куда то деваются.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...