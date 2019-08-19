"Трепещите, бандерлоги!" Дубинский заступился за обидчика журналистки

Избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский поддержал своего коллегу, скандального блогера Макса Бужанского, назвавшего журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой".

Своим видением ситуации поделился он в Telegram-канале.

"Если исходить из текстов в дешевых журналах, в украинском парламенте только 3 серьезных депутата: Макс, я и Разумков. Про других вспоминают только в связи с нами", – высказался Дубинский.

Дубинский и Бужанский Instagram Александра Дубинского

Новоиспеченный политик поделился цитатой Бужанского, а также опубликовал их совместное фото.

Дубинский и Бужанский Telegram Александра Дубинского

"Встретились с депутатом Бужанским. Встреча проходила именно так, как ее описывают журналисты "НВ": "поностальгировали по СССР, вспомнили Януковича". Трепещите, бандерлоги", – прокомментировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" заявили, что ситуация вокруг скандала с Бужанским является "понятной реакцией", но неэтичной. В партии заверили, что считают недопустимыми личные оскорбления любого гражданина Украины.

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