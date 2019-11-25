Требуют досрочных выборов: украинцев разгневала работа Рады

Почти половина украинцев недовольны работой Верховной Рады Украины ІХ созыва.

Об этом говорят результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" Кучерива и КМИСа.

Сообщается, что 47% респондентов выразили недовольство работой парламента. 34% украинцев работа Рады полностью или преимущественно удовлетворяет.

Отмечается, что среди избирателей наиболее недовольны работой ВР избиратели партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" (16% довольны, 74% – нет) и "Европейская солидарность" (соответственно, 75% и 15%).

При этом работой нардепов "Слуга народа" удовлетворены 51% избирателей партии, недовольны – 30%.

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Также опрошенных 43,5% граждан уверены, что Верховная Рада ІХ созыва доработает свой срок до конца. Но 33% считают, что будут досрочные выборы. Остальные 23% с ответом не определились.

Подчеркнем, что больше выражают недовольство парламентом на юге и востоке Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в два раза увеличилось количество украинцев, которые негативно относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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