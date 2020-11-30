Трамп отреагировал на переломы ноги у Байдена

У избранного президента США Джо Байдена диагностировали трещины в двух костях правой лодыжки. Действующий глава государства Дональд Трамп отреагировал на его травму в социальной сети.

О небольших переломах сообщил личный врач Байдена Кевин О'Коннор, пишет Axios. Трамп поддержал Байдена на своей странице в Twitter.

"Последующая компьютерная томография подтвердила (небольшие) переломы в латеральной и промежуточной клиновидных костях, которые находятся в середине стопы. Ожидается, что ему, вероятно, понадобится носить голеностопный ортез на протяжении нескольких недель", – рассказал доктор.

"Поскорее поправляйся", – коротко написал Трамп в соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, избранный президент США Джо Байден во время игры со своей собакой по кличке Мейджор поскользнулся и вывихнул лодыжку. Инцидент произошел в субботу, 28 ноября.