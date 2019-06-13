Трамп дал сигнал Зеленскому: наметилась дата встречи

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с главой США Дональдом Трампом уже в августе текущего года.

Такое заявление сделал посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый, передает "Укринформ". "Президент Украины получил приглашение президента США Дональда Трампа, которое имеет четкие сигналы. Мне очень нравится его содержание – о стратегическом партнерстве, о том, что президент США и Соединенные Штаты поддерживают Украину, и которое содержит приглашение посетить Белый дом", – рассказал дипломат.

В посольстве выразили надежду на то, что речь идет о периоде сразу после парламентских выборов.

Вместе с тем Чалый подчеркнул, что важно не только дата, но и содержание переговоров.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

"У нас есть о чем говорить, у нас есть что предложить Соединенным Штатам, а США есть что предложить нам. Впрочем, все эти возможности, наработанные годами, они не возникли прямо сегодня. В то же время приход нового президента Украины дает оптимистичные ожидания на быстрое продвижение всех решений, которые строились очень долго в стратегическом партнерстве Украины и США", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, известно, что Трамп также намерен встретиться с главой России Владимиром Путиным во время саммита G20 в Японии.

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