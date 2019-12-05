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5 декабря • обновлено в 14:51
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Тоже прикрылся газеткой: в Раде поймали заядлого кнопкодава. Видео

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Депутат-мажоритарщик из Закарпатской области Роберт Горват был пойман на кнопкодавстве, когда проголосовал за своего коллегу на заседании Верховной Рады по поводу статуса и социальных гарантий для добровольцев, воевавших в АТО.

Такая информация появилась на официальном сайте ЧЕСТНО, где отмечается, что Горват уже был замечен в нарушении процедуры личного голосования в Верховной Раде 8-го созыва (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

На сайте написано, что во время упомянутого голосования Горват нажал на две кнопки "удержался". Он сделал это и за себя, и за своего соседа на счет поправки №20 от народного депутата партии "Слуга народа" Анатолия Остапенко. Как сказано в сообщении ЧЕСТНО, нарушитель прикрыл свою руку газетой, когда потянулся к чужому пульту.

Роберт Горват кнопкодавит

Роберт Горват кнопкодавит

Коллаж

Как оказалось, Горват проголосовал за своего коллегу из Закарпатской области.

"Судя по схеме рассадки депутатов, Хорват кнопкодавил за другого закарпатского внефракционного мажоритарщика - Валерия Лунченко", – написано в статье.

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В результате голосования на счет поправки под номером 20 – Горват и Лунченко удержались.

место Роберта Горвата в зале заседаний Верховной Рады

место Роберта Горвата в зале заседаний Верховной Рады

место Анатолия Остапенка в зале заседаний Верховной Рады

место Анатолия Остапенка в зале заседаний Верховной Рады

Результаты голосования за поправку №20

Результаты голосования за поправку №20

Как писал OBOZREVATEL, народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Владимир Кальцев был замечен за кнопкодавством. Он нарушил процедуру во время голосования к поправкам к законопроекту по перезапуску ГБР. Кроме того, нарушение было зафиксировано еще во время голосования во втором акте чтения законопроекта.

Свою руку, которая тянулась к пульту коллеги, Кальцев прикрыл листом бумаги.

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Место
Украина Киев
Теги
Верховная Рада Украины депутат
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