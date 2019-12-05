Тоже прикрылся газеткой: в Раде поймали заядлого кнопкодава. Видео

Депутат-мажоритарщик из Закарпатской области Роберт Горват был пойман на кнопкодавстве, когда проголосовал за своего коллегу на заседании Верховной Рады по поводу статуса и социальных гарантий для добровольцев, воевавших в АТО.

Такая информация появилась на официальном сайте ЧЕСТНО, где отмечается, что Горват уже был замечен в нарушении процедуры личного голосования в Верховной Раде 8-го созыва (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

На сайте написано, что во время упомянутого голосования Горват нажал на две кнопки "удержался". Он сделал это и за себя, и за своего соседа на счет поправки №20 от народного депутата партии "Слуга народа" Анатолия Остапенко. Как сказано в сообщении ЧЕСТНО, нарушитель прикрыл свою руку газетой, когда потянулся к чужому пульту.

Роберт Горват кнопкодавит Коллаж

Как оказалось, Горват проголосовал за своего коллегу из Закарпатской области.

"Судя по схеме рассадки депутатов, Хорват кнопкодавил за другого закарпатского внефракционного мажоритарщика - Валерия Лунченко", – написано в статье.

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В результате голосования на счет поправки под номером 20 – Горват и Лунченко удержались.

место Роберта Горвата в зале заседаний Верховной Рады

место Анатолия Остапенка в зале заседаний Верховной Рады

Результаты голосования за поправку №20

Как писал OBOZREVATEL, народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Владимир Кальцев был замечен за кнопкодавством. Он нарушил процедуру во время голосования к поправкам к законопроекту по перезапуску ГБР. Кроме того, нарушение было зафиксировано еще во время голосования во втором акте чтения законопроекта.

Свою руку, которая тянулась к пульту коллеги, Кальцев прикрыл листом бумаги.

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