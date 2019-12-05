Тоже прикрылся газеткой: в Раде поймали заядлого кнопкодава. Видео

Депутат-мажоритарщик из Закарпатской области Роберт Горват был пойман на кнопкодавстве, когда проголосовал за своего коллегу на заседании Верховной Рады по поводу статуса и социальных гарантий для добровольцев, воевавших в АТО.
Такая информация появилась на официальном сайте ЧЕСТНО, где отмечается, что Горват уже был замечен в нарушении процедуры личного голосования в Верховной Раде 8-го созыва (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).
На сайте написано, что во время упомянутого голосования Горват нажал на две кнопки "удержался". Он сделал это и за себя, и за своего соседа на счет поправки №20 от народного депутата партии "Слуга народа" Анатолия Остапенко. Как сказано в сообщении ЧЕСТНО, нарушитель прикрыл свою руку газетой, когда потянулся к чужому пульту.
Роберт Горват кнопкодавит
Коллаж
Как оказалось, Горват проголосовал за своего коллегу из Закарпатской области.
"Судя по схеме рассадки депутатов, Хорват кнопкодавил за другого закарпатского внефракционного мажоритарщика - Валерия Лунченко", – написано в статье.
В результате голосования на счет поправки под номером 20 – Горват и Лунченко удержались.
место Роберта Горвата в зале заседаний Верховной Рады
место Анатолия Остапенка в зале заседаний Верховной Рады
Результаты голосования за поправку №20
Как писал OBOZREVATEL, народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Владимир Кальцев был замечен за кнопкодавством. Он нарушил процедуру во время голосования к поправкам к законопроекту по перезапуску ГБР. Кроме того, нарушение было зафиксировано еще во время голосования во втором акте чтения законопроекта.
Свою руку, которая тянулась к пульту коллеги, Кальцев прикрыл листом бумаги.
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