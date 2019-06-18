"Только в Киеве 22 тысячи ветеранов АТО": Зеленского предупредили о третьем Майдане

Если системные ошибки со стороны президента Владимира Зеленского и его команды будут накапливаться, в Украине может произойти "новый взрыв революции".

Такое предостережение в эфире ObozTV сделал ветеран АТО и волонтер Мирослав Гай. По его мнению, если "третий Майдан" случится, то он будет "быстрым и агрессивным".

Гай отметил, что сейчас наблюдается некий "реванш" после Революции Достоинства.

"Возвращаются "регионалы", люди, которые принимали участие в позорных договоренностях Януковича с Кремлем, которые выступали против европейской интеграции Украины", – объяснил он.

"И я вижу, что накапливаются системные ошибки со стороны высшего политического руководства страны. Мы видели выступление в Конституционном суде. Заявления, которые однозначно воспринимаются обществом как негативные. Я думаю, если такие системные ошибки будут накапливаться, мы можем получить новый взрыв революции", – не исключил ветеран АТО.

По его словам, возникновение протеста возможно в случае сдачи национальных интересов Украины и ведения пророссийской политики.

Гай обратил внимание, что только в Киеве проживают около 22 тысяч участников боевых действий. Поэтому протест, считает он, может быть "очень быстрый и очень агрессивный".

"Но я бы не хотел, чтобы это произошло. Я бы хотел, чтобы Украина, как европейская страна, приближалась к миру и согласию. Но на условиях Украины, а не на условиях капитуляции", – подчеркнул волонтер.

Президент Владимир Зеленский president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, это уже не первое предупреждение о "третьем Майдане", которое звучит в адрес новой власти.

Ранее о подобном сценарии высказался известный журналист Виталий Портников. По его мнению, "война может добавить к протестному движению людей, которые способны обращаться с оружием не хуже любого спецназовца. И это – самый опасный для современной Украины сценарий".

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