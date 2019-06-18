ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир

/Новости политики

"Только в Киеве 22 тысячи ветеранов АТО": Зеленского предупредили о третьем Майдане

1.2тЧитать материал на украинском

Если системные ошибки со стороны президента Владимира Зеленского и его команды будут накапливаться, в Украине может произойти "новый взрыв революции".

Такое предостережение в эфире ObozTV сделал ветеран АТО и волонтер Мирослав Гай. По его мнению, если "третий Майдан" случится, то он будет "быстрым и агрессивным".

Гай отметил, что сейчас наблюдается некий "реванш" после Революции Достоинства.

"Возвращаются "регионалы", люди, которые принимали участие в позорных договоренностях Януковича с Кремлем, которые выступали против европейской интеграции Украины", – объяснил он.

"И я вижу, что накапливаются системные ошибки со стороны высшего политического руководства страны. Мы видели выступление в Конституционном суде. Заявления, которые однозначно воспринимаются обществом как негативные. Я думаю, если такие системные ошибки будут накапливаться, мы можем получить новый взрыв революции", – не исключил ветеран АТО.

Новости
Хочет подставить Зеленского? Климкин раскрыл подлый "трюк" Путина на Донбассе

По его словам, возникновение протеста возможно в случае сдачи национальных интересов Украины и ведения пророссийской политики.

Гай обратил внимание, что только в Киеве проживают около 22 тысяч участников боевых действий. Поэтому протест, считает он, может быть "очень быстрый и очень агрессивный".

"Но я бы не хотел, чтобы это произошло. Я бы хотел, чтобы Украина, как европейская страна, приближалась к миру и согласию. Но на условиях Украины, а не на условиях капитуляции", – подчеркнул волонтер.

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский

president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, это уже не первое предупреждение о "третьем Майдане", которое звучит в адрес новой власти.

Ранее о подобном сценарии высказался известный журналист Виталий Портников. По его мнению, "война может добавить к протестному движению людей, которые способны обращаться с оружием не хуже любого спецназовца. И это – самый опасный для современной Украины сценарий".

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Владимир ЗеленскийМирослав Гай
Место
УкраинаКиев
Теги
Майданреволюция
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
2
Смешно
4
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну если Петро проплатит может и прийдёт пару тысяч))))за зеленского 73% и это не считая тех голосов что естественно украли)))бесплатно никто никуда ходить не будет))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдоме бидло, кроме организации МАНДАйнов ни на что не способно! Промышленность развалили...экономику убили...сельское хозяйство слили...ах да ...гарно завыть гимн Украины могут и скакать, как в последний раз.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Я думаю это будет последний майдан,после этого стана 404 ,перестанет существовать.....аминь !!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel