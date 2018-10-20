МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

''Только полная капитуляция'': в Украине раскрыли уловку Путина в переговорах с Порошенко

34.6тЧитать материал на украинском

Глава РФ Владимир Путин не собирается идти на диалог с президентом Украины Петром Порошенко, желая применить тактику шантажа и подкупов.

Такое мнение высказал украинский журналист и публицист Виталий Портников в блоге для "Радіо свобода". Он назвал такой подход не новым, так как еще в 1994 году "в Москве не скрывали, что не собираются ни о чем договариваться с действующим президентом Леонидом Кравчуком и открыто выражали поддержку его главному конкуренту Леониду Кучме".

"Россия никогда ни с кем в Украине договариваться вообще-то не собиралась. Кремль или добивался своего шантажом и подкупом - или ждал преемника, чтобы его шантажировать или коррумпировать. Никакого другого представления о договоренности с Украиной в Москве просто не существует, как не существует и понимание того, что Украина - это государство, а не мятежная территория самой России", - написал Портников.

Новости
''Забыли о маскировке'': Портников указал на прокол Кремля из-за Томоса для Украины

Он считает, что никаких "договоренностей" с последующим украинским президентом "Путин не дождется - потому что ему нужны не договоренности, а капитуляция". "Для договоренностей прежде всего нужна взаимоуважение, для договоренностей не Украина должна измениться, а Россия - ее власть и ее общество", - резюмировано в блоге.

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Роман Цимбалюк поймал Путина на хитрости по урегулированию конфликта на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтПереговоры Порошенко и Путина
Персоны
Петр ПорошенкоВладимир ПутинВиталий Портников
Место
Украина
Объект
Россия
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
5
7
Смешно
37
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
россияне это быдло для путина и они сами понимают что они рабы а на Украине живут свободные люди
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
лилипут вообще потерялся во времени! война до полной капитуляции россии
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наши блоги