''Только полная капитуляция'': в Украине раскрыли уловку Путина в переговорах с Порошенко

Глава РФ Владимир Путин не собирается идти на диалог с президентом Украины Петром Порошенко, желая применить тактику шантажа и подкупов.

Такое мнение высказал украинский журналист и публицист Виталий Портников в блоге для "Радіо свобода". Он назвал такой подход не новым, так как еще в 1994 году "в Москве не скрывали, что не собираются ни о чем договариваться с действующим президентом Леонидом Кравчуком и открыто выражали поддержку его главному конкуренту Леониду Кучме".

"Россия никогда ни с кем в Украине договариваться вообще-то не собиралась. Кремль или добивался своего шантажом и подкупом - или ждал преемника, чтобы его шантажировать или коррумпировать. Никакого другого представления о договоренности с Украиной в Москве просто не существует, как не существует и понимание того, что Украина - это государство, а не мятежная территория самой России", - написал Портников.

Он считает, что никаких "договоренностей" с последующим украинским президентом "Путин не дождется - потому что ему нужны не договоренности, а капитуляция". "Для договоренностей прежде всего нужна взаимоуважение, для договоренностей не Украина должна измениться, а Россия - ее власть и ее общество", - резюмировано в блоге.

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Роман Цимбалюк поймал Путина на хитрости по урегулированию конфликта на Донбассе.