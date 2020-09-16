У Зеленского подвели итоги семичасовых переговоров ТКГ по Донбассу

Переговоры Трехсторонней контактной группы 16 сентября продолжались около семи часов.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины на официальном сайте. Уточняется, что очередная встреча делегаций Украины и Российской Федерации с модераторством ОБСЕ прошла в формате видеоконференции.

В ОП заявили, что участники констатировали соблюдения режима прекращения огня, введенного с 27 июля этого года, "несмотря на отдельные провокационные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований".

Украинские представители призвали "принять исчерпывающие меры" для сохранения режима тишины.

В свою очередь глава украинской делегации Леонид Кравчук поблагодарил ОБСЕ и ее Специальную мониторинговую миссию в Украине за посреднические усилия, направленные на урегулирование международного вооруженного конфликта на Донбассе.

"Мы никогда не ставили под сомнение мандат ОБСЕ и против передачи его кому-либо", – подчеркнул он.

Особое внимание, как отметили в Офисе президента, было уделено выполнению договоренностей лидеров государств "нормандского формата", достигнутых в Париже, по обеспечению полного и безусловного доступа Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемым лицам.

"Такой доступ украинская сторона предоставляет в полном объеме, что подтверждается отчетами о работе международных гуманитарных организаций в Украине", – сказано в сообщении.

Украина призвала Россию в ближайшее время предоставить доступ к удерживаемым лицам на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

На встрече продолжились переговоры по подготовке к новому обмену пленными по принципу "всех на всех". Украинская сторона подчеркнула, что украинцы должны быть немедленно освобождены из незаконных мест удержания в ОРДЛО "и без всяких политических условий".

В ОП также рассказали об обвинениях России касательно альтернативного постановления о проведении местных выборов в 2020 году. В Украины требовали срочно принять его.

"Принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной Рады Украины", – отреагировал на заявления российской стороны Кравчук.

"В то же время обсуждение рабочих предложений к проектам документов, касающихся вопроса самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, и в дальнейшем будет продолжаться в рамках работы политической группы ТКГ, как это и предусмотрено Комплексом мероприятий по выполнению Минских договоренностей", – сказано в сообщении.

Кравчук также отметил, что "украинская делегация уважает "нормандский формат" и Минские договоренности и готова к конструктивной и последовательной работе для восстановления территориальной целостности Украины и достижения мира".

"Мы всегда выполняли и будем выполнять все договоренности, в том числе о прекращении огня", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Леонид Кравчук потребовал извинений от уполномоченного спецпредставителя России Бориса Грызлова за высказывание об ОРДЛО как "их отдельной территории".