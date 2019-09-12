"Нужен аудит и выборы": Ткаченко заявил о профессиональной несостоятельности Кличко

Нардеп от партии "Слуга народа" и бывший гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко заявил, что поддерживает предложение депутатов Киевсовета и их обращение к президенту Украины о проведении аудита работы действующего мэра Виталия Кличко и всех подчиненных структур.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Ткаченко считает, что активизация и проведение сессий Киевсовета носит преимущественно "коммерческий" характер.

По его словам, уже несколько лет Кличко вместе с командой саботируют создание районных советов в столице. То есть выступают против децентрализации власти, ведь это лишит их ряда "полезных" полномочий, ограничит возможность распоряжаться коммунальным имуществом.

Александр Ткаченко today.ua

Он отметил, что для фундаментальных изменений в Киеве было достаточно времени – более 5 лет, впрочем ни одного из коррупционных скандалов, связанных с Кличко и его командой, не было доведено до конца.

"Убежден, в Киевсовете достаточно достойных депутатов и хороших специалистов, которые не могут эффективно работать из-за профессиональной несостоятельности действующего мэра. Учитывая результаты парламентских выборов и запрос людей на полную перезагрузку власти в столице – идея проведения досрочных местных выборов в Киеве, на мой взгляд, имеет все основания для осуществления", – отметил Ткаченко.

Напомним, депутаты призвали президента Владимира Зеленского немедленно инициировать проведение аудита-проверки деятельности городской власти.

Как писал OBOZREVATEL, Кабмин за закрытыми дверями поддержал увольнение председателя КГГА Виталия Кличко. Сам Кличко заявил, что Кабмин сделал шаг навстречу тому, чтобы в столице было двоевластие. Но, по его словам, освободить его могут только киевляне.

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