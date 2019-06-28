Тимошенко призвала срочно навести порядок в исполнительной власти

Сверхсрочно необходимо навести порядок хотя бы во властной исполнительной вертикали, не говоря уже о ситуации во всех сферах жизни страны.

Об этом Юлия Тимошенко заявила на своей странице в Facebook, комментируя вчерашнюю публичную "перепалку" между нашим президентом и министром иностранных дел Украины.

Юлия Тимошенко Пресс-служба ВО "Батьківщина"

"Президент признался, что о направлениях внешней политики узнает из интернета, а министр заявил, что он больше не желает помогать президенту, у него с ним" различия" из стратегических и тактических вопросов. Премьер-министр публично посоветовал президенту, на этом фоне, отправить министра МИД в отпуск", – напомнила политик.

И в этих обстоятельствах мы хотим, чтобы ПАСЕ, Европа и мир стали на нашу сторону, тогда как мы сами на эту сторону стать не можем, заметила Глава партии.

"Стыдно, больно и крайне опасно для государства. Это очень опасная турбулентность в управлении, которая просто уничтожает наше государство", – подчеркнула она.

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