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Тимошенко подала в суд на Лещенко

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
2,8 т.
Юлия Тимошенко и Сергей Лещенко. Источник: Коллаж

Народный депутат Украины, лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко подала в суд на экс-нардепа, журналиста Сергея Лещенко.

Об этом 19 сентября сообщил сам Лещенко на своем Telegram-канале. Он уточнил, что иск подан в Печерский суд.

"Судиться я люблю, имею огромный опыт", – написал бывший парламентарий.

Предмет иска, судя по фото, которое опубликовал Лещенко, – защита чести, достоинства и деловой репутации, опровержение недостоверной информации.

О чем именно идет речь, Лещенко не сообщил.

Информация об иске.
Полный пост Лещенко.
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Юлия Тимошенко поборола коронавирусную болезнь.

УкраинаполитикаПечерский судВО БатьківщинаСергей ЛещенкоЮлия Тимошенко
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