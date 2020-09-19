Тимошенко подала в суд на Лещенко

Народный депутат Украины, лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко подала в суд на экс-нардепа, журналиста Сергея Лещенко.

Об этом 19 сентября сообщил сам Лещенко на своем Telegram-канале. Он уточнил, что иск подан в Печерский суд.

"Судиться я люблю, имею огромный опыт", – написал бывший парламентарий.

Предмет иска, судя по фото, которое опубликовал Лещенко, – защита чести, достоинства и деловой репутации, опровержение недостоверной информации.

О чем именно идет речь, Лещенко не сообщил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Юлия Тимошенко поборола коронавирусную болезнь.