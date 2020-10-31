ТИК в Каролино-Бугазе уведомила ЦИК, что местные выборы признаны состоявшимися
Первые выборы в Каролино-Бугазской ОТО Белгород-Днестровского района Одесской области состоялись в четком соответствии с избирательным законодательством.
Об этом сельский территориальный избирком сообщил в своем обращении к Центральной избирательной комиссии. Этим документом ТИК аргументированно ответил на все замечания общественной организации "Опора", направленные ЦИК для рассмотрения.
"Считаем, что Каролино-Бугазская поселковая территориальная избирательная комиссия никоим образом не нарушила своими действиями требования, установленные избирательным кодексом Украины", – говорится в обращении.
Как отметили члены сельского избиркома, "несмотря на то, что решением следственного судьи Киевского районного суда Одессы Федулеевой кандидат в депутаты Бокий В.В. 7 октября был объявлен в розыск, он через своих подконтрольных бывших членов Каролино-Бугазской сельской территориальной комиссии и бывших депутатов сельского совета пытается дестабилизировать избирательный процесс, в том числе проведение первых местных выборов 25 октября 2020 года".
Напомним, координатор "Опоры" Ольга Айвазовская в Facebook объявила результаты выборов в общине недействительными. Ее утверждения основаны на решении Одесского окружного административного суда по иску экс-кандидата на пост сельского головы Каролино-Бугазской ОТГ Юрия Чередниченко. Свое заявление Айвазовская сделала, не дожидаясь решения апелляционной инстанции.
Суд обязал сельскую ТИК назначить в общине новые выборы, а итоги тех, которые состоялись, объявить недействительными.
В тоже время, несколькими решениями Одесского окружного административного суда отказано в проведении перевыборов.
ЦИК уже признала Андрея Апанасенко кандидатом, победившим по итогам выборов на пост сельского головы Каролино-Бугазской ОТО.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Каролино-Бугазской сельской объединенной общине якобы установили результаты местных выборов и провели первую сессию поселкового совета.