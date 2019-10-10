Щоб раз і назавжди зняти питання по Закону про кінокомісії і приватизації Одеської кіностудії. Текст для деяких осіб, що прагнуть паразитувати і маніпулювати цією темою.

Закон "Про державну підтримку кінематографії в Україні" (0896) був прийнятий в першому читанні ще за попередньої влади. Важливість закону для розвитку ринку - безсумнівна, тому він був розглянутий одним з перших.

Заборона приватизації Одеської кіностудії, яка була передбачена окремим законом, втратила свою актуальність ще два роки тому. Згідно з формулюванням заборона діяла до моменту прийняття Закону про розвиток українського кіновиробництва, що відбулось у 2017 році.

Тому визнання втрати чинності закону про заборону приватизації в перехідних положеннях – є лише юридичною необхідністю.

Але - відміна заборони не означає автоматичну приватизацію.

В положеннях Закону чітко зазначено, що обов’язковими умовами приватизації державної кіностудії є, зокрема, збереження основної мети діяльності, меж земельних ділянок та їх цільового призначення протягом 20 років, і, що вона не може змінити статус суб’єкта кінематографії в результаті приватизації.

Зверну увагу. На засіданні комітету під час обговорення закону я оголосив про конфлікт інтересів, не брав участі в обговоренні і не голосував. Під час розгляду та голосування закону в залі був відсутній.

Додам, що розвиток приватного бізнесу і роздержавлення секторів економіки - це нормальний європейський процес. Держава повинна бути власником у виключних випадках і виключно з метою реалізації стратегічних завдань.

Одеська кіностудія, в першу чергу, – це сервіс для кіновиробництва. Сервіс для кіновиробництва можна забезпечити і розвивати лише за рахунок приватних інвестицій, а приватні інвестиції прийдуть лише в приватне підприємство. За весь час незалежності, держава не вклала жодної гривні в кіностудію, і в принципі це не її функція.

Кіностудія продовжує активно працювати. Минулого року її річний дохід склав 9,7 млн.грн. На даний момент триває робота над 4 власними фільмами. За останній період кіностудія виступила співвиробником близько десятка українських та міжнародних кінофільмів, серед яких, наприклад, фільм "Червоний", "Тарас", "Вдалині від берега". Крім того, веде активну роботу, що спрямована на збереження пам’яті та культурної спадщини Одеської кіностудії.

Мені здається, важливо зберегти Одеську кіностудію не просто як пам’ятник, а як повноцінний робочий майданчик в нових знімальних умовах. Адже вона предмет культурної гордості не лише для одеситів, а і для України.

А сплановані провокації, небажання змінюватись і сприйняття процесів через призму "радянщини" - шлях в нікуди. Демократичне майбутнє уже тут, і потрібно це прийняти.

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