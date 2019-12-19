Главная Новости
19 декабря • обновлено в 13:10
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Там нет иностранных войск!" Путин соврал о наемниках на Донбассе

1.7т
Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин заявил, что на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей нет иностранных войск.

По его словам, там находятся только местные, и техника у них своя. Об этом он казал во время своей пресс-конференции по итогам года в Москве 19 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Там нет иностранных войск. Там есть местная милиция, местные силы самообороны, они состоят из местных жителей..." – высказался глава РФ.

Новости
Приехали даже рупоры "Л/ДНР": Путин дает большую пресс-конференцию

Путин заявил, что на Донбассе нет иностранных войск

Путин заявил, что на Донбассе нет иностранных войск

Однако вскоре он выдал, что на Донбассе воюют наемники из европейских стран, которые находятся там добровольно. Хотя, считает он, они не составляют основу этих вооруженных формирований.

"Что касается наемников – ну да, там есть и французы, и немцы, которые воюют и на одной стороне, и на другой. Давайте будем разбираться с этими наемниками!" – заявил лидер страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин ответил на пресс-конференции на вопрос о том, как относится к лидеру Украины Владимиру Зеленскому.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Дина Баронова
Персона
Владимир Путин
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
18
13
Смешно
5
Интересно
2
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Неужели свидомые не понимают такую разницу, между регулярными войсками и наёмниками-- добровольцы??? Почему их,свидомых, до сих пор, дурят украинские СМИ?
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Действительно, если бы у украинцев не кончилась плёнка они бы давно уже сфотографировали войска РФ)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0
Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Захаров Дмитрий, А как же кладбище под Ростовом? ))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги