"Там нет иностранных войск!" Путин соврал о наемниках на Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей нет иностранных войск.

По его словам, там находятся только местные, и техника у них своя. Об этом он казал во время своей пресс-конференции по итогам года в Москве 19 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Там нет иностранных войск. Там есть местная милиция, местные силы самообороны, они состоят из местных жителей..." – высказался глава РФ.

Путин заявил, что на Донбассе нет иностранных войск

Однако вскоре он выдал, что на Донбассе воюют наемники из европейских стран, которые находятся там добровольно. Хотя, считает он, они не составляют основу этих вооруженных формирований.

"Что касается наемников – ну да, там есть и французы, и немцы, которые воюют и на одной стороне, и на другой. Давайте будем разбираться с этими наемниками!" – заявил лидер страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин ответил на пресс-конференции на вопрос о том, как относится к лидеру Украины Владимиру Зеленскому.

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