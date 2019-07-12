"Это импотенция": Табах пояснил истеричную реакцию России на учения "Си Бриз-2019"

Ситуация, когда во время украинско-американских командно-штабных учений "Си Бриз-2019" в Одессе 10 июля корабль Черноморского флота РФ зашел в закрытый район, – это проявление настоящий агонии и импотенции Российской Федерации.

Такое мнение выразил капитан 1-го ранга ВМС США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах в интервью "Апострофу". По его словам, так как на событии находилось много важных людей и оно было "мощным", этот факт разозлил Россию.

"Это такая агония, беспомощность, импотенция - как хотите называйте. А что они еще могут сделать?" – отметил капитан.

Гарри Табах Апостроф

Табах вспомнил, что, когда он служил и их авианосная группа выходила в море, в то же время с советской палубы взлетал вертолет "Гормон" и просто висел над их взлетной полосой, пытаясь всячески помешать.

"У России такая тактика – вредить тем, чем можно. Но они не понимают, что они этим еще больше нас тренируют, помогают", – объяснил он.

Россию разозлили учения "Си Бриз-2019" в Одессе Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин отдал приказ перекрыть участок Черного моря, где 1 июля должны были стартовать крупнейшие украино-американские военно-морские учения Sea Breeze-2019. Затем в Азовское море в воскресенье, 7 июля, вошел малый противолодочный корабль "Ейск" ВМФ России.

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