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"Это импотенция": Табах пояснил истеричную реакцию России на учения "Си Бриз-2019"

1.9т Читать материал на украинском

Ситуация, когда во время украинско-американских командно-штабных учений "Си Бриз-2019" в Одессе 10 июля корабль Черноморского флота РФ зашел в закрытый район, – это проявление настоящий агонии и импотенции Российской Федерации.

Такое мнение выразил капитан 1-го ранга ВМС США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах в интервью "Апострофу". По его словам, так как на событии находилось много важных людей и оно было "мощным", этот факт разозлил Россию.

"Это такая агония, беспомощность, импотенция - как хотите называйте. А что они еще могут сделать?" – отметил капитан.

Гарри Табах

Гарри Табах

Апостроф

Табах вспомнил, что, когда он служил и их авианосная группа выходила в море, в то же время с советской палубы взлетал вертолет "Гормон" и просто висел над их взлетной полосой, пытаясь всячески помешать.

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"У России такая тактика – вредить тем, чем можно. Но они не понимают, что они этим еще больше нас тренируют, помогают", – объяснил он.

Россию разозлили учения "Си Бриз-2019" в Одессе

Россию разозлили учения "Си Бриз-2019" в Одессе

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин отдал приказ перекрыть участок Черного моря, где 1 июля должны были стартовать крупнейшие украино-американские военно-морские учения Sea Breeze-2019. Затем в Азовское море в воскресенье, 7 июля, вошел малый противолодочный корабль "Ейск" ВМФ России.

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Персона
Гарри Табах
Место
Украина Одесса
Тег
Россия
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Крым Андрей
Крым Андрей
А, это известный амерский дегенерат, постоянно мелькающий на страницах пропагандонов… Ну конечно, это агония. Вот если бы в район учений полодили пяток боеголовок мегатонн по 100, вот это было бы здорово! А так - импотенты. Кстати, и амерские беспилотники, спутники и корабли, следящие за учениями РФ, видать, тоже импотенты?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну как мы вас тренируем, мы все видели на примеру "Кука". Американцы теперь научились значительно быстрее менять памперсы.
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Бояться какцапчики., що їх під час навчань притиснуть!!
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