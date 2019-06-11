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"Та хрен с ним!" Гриценко резко высказался о неприкосновенности нардепов

1.3тЧитать материал на украинском

Лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко заявил, что нельзя оставлять депутатскую неприкосновенность, поскольку таким образом преступники скрываются от ответственности.

Об этом политик сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова" во вторник, 11 июня. Гриценко поддержал инициативу президента о снятии неприкосновенности не только с парламентариев, но и судей и главы государства.

"Когда был случай, когда депутат [Виктор] Лозинский в Кировоградской убил человека. Тогда он сбежал. Был депутатом и его задержали. Я бы того депутата, хоть он и неприкосновенен, арестовал бы сразу. Осознавая, что меня могут провести по процедуре импичмента и отстранить. И хрен с ним, пусть отстраняют! Но не будет тот, кто убивает, сидеть в парламенте. Есть вещи, где надо брать ответственность", - заявил Гриценко.

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Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гриценко представил команду, с которой пойдет на внеочередные парламентские выборы в Украине 21 июля.

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Сделаем мир лучше вместе!

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Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Тег
Гражданская позиция
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