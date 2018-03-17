Нам уже не первый год объясняют, что надо бороться с коррупцией, и при этом, как папуасов яркими бусами, убеждают обещаниями траншей МВФ.

Меня долгое время не покидала мысль: смог бы Янукович довести ситуацию до кровавой бойни, если бы та самая Европа на корню пресекала попытки размещения в своих банках коррупционных доходов "лидеров" разных стран и их окружения?

Вот и недавно Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй выступила с заявление о том, что одной из мер, которая будет применена властями Великобритании против агрессивной России, станет расследование коррупционных преступлений путинского режима.

Новости Ми не будемо терпіти загрозу життю британцям від російського уряду

Лондон намерен нанести очень мощный удар по Кремлю, посмевшему применить химическое оружие на территории Великобритании. Помимо высылки российских дипломатов, замораживании активов, списка Магнитского и прочего, Лондон также намерен ударить по основе режима - коррупции. Это станет наказанием за отравление “крота”ь британской разведки Сергея Скрипаля и еще более 20 жителей городка Солсбери. На экстренном заседании один из парламентариев Великобритании отметил, что российский лидер Владимир Путин за 18 лет правления “украл у собственного народа свыше 300 миллиардов долларов”.

Господа, вы нас совсем запутаете - борьба с коррупцией это часть вашего и нашего цивилизационного выбора или только месть?

Соберитесь там у себя на какой-нибудь G7 или другой педсовет и определитесь наконец.