Сытник назвал условия своей отставки

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что добровольно уйдет в отставку, но при одном условии.

В интервью LIGA.net он сказал, что его миссия пока не выполнена, поэтому оставлять свой пост он пока не собирается.

Директор НАБУ Артем Сытник Укринформ

"Я уйду тогда, когда осознаю, что выполнил свою миссию. На сегодняшний день она не выполнена", – сказал директор НАБУ.

Он добавил, что "действия оппонентов" мотивируют его. "Есть понимание, что мы на правильном пути", – отметил Сытник.

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