Сытник назвал условия своей отставки

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что добровольно уйдет в отставку, но при одном условии.
В интервью LIGA.net он сказал, что его миссия пока не выполнена, поэтому оставлять свой пост он пока не собирается.
Директор НАБУ Артем Сытник
Укринформ
"Я уйду тогда, когда осознаю, что выполнил свою миссию. На сегодняшний день она не выполнена", – сказал директор НАБУ.
Он добавил, что "действия оппонентов" мотивируют его. "Есть понимание, что мы на правильном пути", – отметил Сытник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении директора НАБУ Артема Сытника. Документ 11 февраля был передан на рассмотрение профильному комитету.
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против директора Национального антикоррупционного бюро из-за незадекларированного отдыха.
6 сентября 2019 года Сарненский суд Ривненской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области. Тот несколько лет подряд за счет одного из бизнесменов отдыхал на элитном курорте.
В декабре прошлого года Сытника внесли в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
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