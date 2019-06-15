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Связан с делом Гандзюк? Всплыли скандальные факты о ставленнике Зеленского на Херсонщине

2.2тЧитать материал на украинском

Бывший замглавы Минобороны и предполагаемый следующий глава ОГА Херсонщины Юрий Гусев связан с подозреваемыми в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Гусев возглавляет ОО "Землячество Херсонщины", в состав которой входят вероятный заказчик убийства Владислав Мангер, написала на своей странице в Facebook журналист Ольга Худецкая.

Также в организацию входит экс-глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук, который считается возможным заказчиком и подозревался в участии в схеме "распила" леса, что и расследовала активистка.

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Журналистка подчеркнула, что по ее данным, команда Зеленского собирается назначить на пост главы ОГА именно Гусева.

Юрий Гусев

Юрий Гусев

lb.ua

"За 4 дня до смерти Кати Мангера наградили. По представлению Гусева", – уточнила также Худецкая.

Связан с делом Гандзюк? Всплыли скандальные факты о ставленнике Зеленского на Херсонщине

Как писал OBOZREVATEL, 12 июня экс-заместитель министра обороны Юрий Гусев, которого заподозрили в коррупционных схемах, отказался от участия в досрочных выборах в Верховную Раду от президентской партии "Слуга народа".

Кандидат был на 41 месте в предвыборных списках политсилы и мог стать новым главой Минобороны.

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Место
Украина
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