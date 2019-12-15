Связался с людьми Манафорта: стало известно, как Зеленский добивается расположения Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский пользуется услугами американских лоббистов, чтобы добиться расположения Дональда Трампа.

Об этом говорится в аналитической статье газеты The New York Times, перевод которой предоставило украинское издание "Страна". Уточняется, что Зеленский по-прежнему нуждается в поддержке со стороны администрации США.

"Во время своей кампании и в начале своего президентства Зеленский заявил, что ему не нужно нанимать лоббистов. Тем не менее, за несколько недель до избрания Зеленского в апреле его советники спокойно работали с лоббистской фирмой "Сигнал Групп" в Вашингтоне, чтобы организовать встречи с представителями администрации Трампа, а также с представителями офиса Конгресса и аналитическими центрами, которые сосредоточены на Украине в ее отношениях с США", – говорится в материале.

Трамп и Зеленский Коллаж

Уточняется, что Зеленский дистанцировался от этой договоренности, хотя "Сигнал Групп" сообщила, что ей было выплачено около 70 тысяч долларов через адвоката по имени Маркус Коэн, который заявлял, что деньги поступали из кармана президента Украины.

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"Дискуссии о найме лоббистов уже разделили команду Зеленского. Некоторые обеспокоены тем, что найм лоббистской фирмы по связям с Трампом может поставить под угрозу поддержку демократов. А некоторые опасаются вообще связываться с лоббистами из компании "К-Стрит" из-за дела Пола Манафорта. Представитель одной из фирм, "Mercury Public Affairs", которая работала с Манафортом над его деятельностью в Украине, встретилась в Киеве в прошлом месяце с главным помощником Зеленского. Лоббист Брайан Ланца который имеет связи с Белым домом и Трампом и находился в Украине по несвязанным с этим делам", – добавили в материале.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Украина.ру

Встреча была организована адвокатом Эндрю Маком, который в прошлом месяце зарегистрировался в министерстве юстиции в качестве неоплачиваемого лоббиста Зеленского. А другая фирма "Prime Policy Group" также имеет связь с Манафортом. Фирма представляла и других клиентов в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе был обнародован документ Министерства юстиции США, свидетельствующий о поддержке Зеленского лоббистской компанией Signal Group Consulting.

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