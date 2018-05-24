"Суслика видишь?" Мороз рассказал, кто назначает всех президентов в мире

В мире существует некое глобальное "правительство", которое "назначает" абсолютно всех руководителей стран.

Об этом в эфире программы "Бацман.Live" рассказал экс-глава Верховной Рады Александр Мороз.

При этом он считает, что "руководит Украиной" сейчас Госдепартамент США, хотя и "является только исполнителем".

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В ответ на это журналистка рассмеялась и возразила, что это только миф.

"Вы сомневаетесь? В Америке это знают, а вы не знаете… Есть мировое правительство, который назначает президентов…", - отметил Мороз, но отказался на просьбу ведущей называть фамилии представителей этого "правительства".

"Суслика видишь? – Нет. – А он есть", - пошутила в ответ журналистка.

"Федеральная резервная система, которая состоит из представителей банковских структур, в нее входит 12 человек. Про нее еще с 1912 года нигде… Рокфеллеров, Ротшильдов. Морганов и других… О них не говорят, их якобы и нет, но они решают самый важный вопрос: стабильность мировой валюты", - продолжил экс-глава парламента.

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Также он объяснил, почему "мировое правительство" не может убрать президента РФ Владимира Путина.

"Конкуренция с Россией… надо еще на колени поставить Россию и рубль, но поднимается китайский юань… Это очень непростое дело. И это их тревожит, правда. Поэтому в политике в отношении Украины они тоже делают большую ошибку", - добавил Мороз.

Напомним, ранее Мороз заявил, что нардеп Каплин незаконно провозгласил себя главой Соцпартии.