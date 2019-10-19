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19 октября • обновлено в 18:08
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Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец компании "Молочный альянс" Все статьи автора

"Суди біля ноги", або Наука для нової влади

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Читаю у фейсбуці реакцію Петра Порошенка і Олександра Турчинова на затримання Олега Гладковского і Сергія Пашинського. "Фейеричне шоу" у одного, "свавілля" у іншого. Може буть. Але обидва забули добавить.

Новости
В чем на самом деле виноват Гладковский: в чем урок для Зеленского?

За допомогою судів, які ми невтомно ставили "до ноги" останні п’ять років.

У мене нема злорадства абсолютно. Як кажуть, від тюрми та від суми... Хоча і співчуття нема. Мають, шо мають. Було б непогано, якби на цей "кейс" трохи під іншим кутом глянули ті люди, що зараз при владі. З позиції спіральності розвитку. Їм теж, я впевнений, дуже хотілось би мати суди "біля ноги". На всяк випадок. Для хороших справ. Шоб все в одному. Шоб далеко не ходить.

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Автор
Александр Деркач Александр Деркач
Персоны
Олег Гладковский Сергей Пашинский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Олександра Деркача
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