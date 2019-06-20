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"Судам никто не верит!" Зеленский рассказал, как искоренит коррупцию

2.2тЧитать материал на украинском

В Украине в ближайшее время презентуют план по преодолению коррупции в судах.

Об этом на брифинге в Киеве 20 июня заявил президент Владимир Зеленский, отметив, что проведенная в стране судебная реформа не была успешной.

"Я понимаю и уважаю независимость судей, но действующей судебной системе не верят ни общество, ни инвесторы. То есть реформа последних лет не была успешной. Наша команда готовит план преодоления коррупции в судах, и в ближайшее время мы отдельно его представим. Начнем с запуска антикоррупционного суда ", – сообщил глава государства.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский решил создать экспертную группу для ревизии судебной реформы. Замглавы Администрации Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что целью подобного шага является подготовка законодательных и практических шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти.

Ранее Зеленский рассказал, какие реформы в первую очередь проведет его команда.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Отметим, что еще до выборов президента Зеленский обсудил приоритеты судебной реформы с экспертами, среди которых – представители Центра противодействия коррупции, Реанимационного пакета реформ, Общественного совета добропорядочности, Центра демократии и верховенства права CEDEM.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
коррупцияВысший антикоррупционный суд
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Валевич Борис
Валевич Борис
Этот в отличии от Пети не будет имитировать а попытается что-то сделать
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Dell Alex
Dell Alex
Ну-ну ))
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