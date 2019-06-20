"Судам никто не верит!" Зеленский рассказал, как искоренит коррупцию

В Украине в ближайшее время презентуют план по преодолению коррупции в судах.

Об этом на брифинге в Киеве 20 июня заявил президент Владимир Зеленский, отметив, что проведенная в стране судебная реформа не была успешной.

"Я понимаю и уважаю независимость судей, но действующей судебной системе не верят ни общество, ни инвесторы. То есть реформа последних лет не была успешной. Наша команда готовит план преодоления коррупции в судах, и в ближайшее время мы отдельно его представим. Начнем с запуска антикоррупционного суда ", – сообщил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский решил создать экспертную группу для ревизии судебной реформы. Замглавы Администрации Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что целью подобного шага является подготовка законодательных и практических шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти.

Ранее Зеленский рассказал, какие реформы в первую очередь проведет его команда.

Владимир Зеленский

Отметим, что еще до выборов президента Зеленский обсудил приоритеты судебной реформы с экспертами, среди которых – представители Центра противодействия коррупции, Реанимационного пакета реформ, Общественного совета добропорядочности, Центра демократии и верховенства права CEDEM.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал