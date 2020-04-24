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24 апреля • обновлено в 18:35
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Суд принял новое решение по Черновол: экс-нардепа подозревают в убийстве

7.6т
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Народному депутату 8-го созыва Татьяне Черновол суд изменил меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест.

Такое решение в пятницу, 24 апреля, вынес Киевский апелляционный суд. Видео с заседания в Facebook опубликовала нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

Напомним, что 10 апреля сотрудники ГБР пришли с обыском к бывшему народному депутату Татьяне Черновол по делу об умышленном убийстве мужчины в результате поджога в 2014 году офиса Партии регионов.

После этого ей сообщили о подозрении. В частности, Черновол подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.

Позже Татьяна рассказала детали об обысках Государственного бюро расследований в ее доме 10 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Татьяна Черновол
Место
Украина Киев
Тег
Апелляционный суд Киева
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
по Тане уже 6 лет тюрьма плачет...
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