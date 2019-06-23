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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Стыдно за Украину!" В сети вспыхнул скандал из-за известного шоумена в партии Зеленского

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Пользователи сети бурно отреагировали на решение известного телеведущего и пародиста Александра Скичко присоединиться к команде президента Украины Владимира Зеленского.

Накануне Скичко сообщил, что будет участвовать в выборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по мажортарному округу. Но далеко не все пользователи сети поддержали такое решение.

В частности, не смогла сдержать злости и журналистка Соня Кошкина. "Еще один гламурный мальчик идет "менять систему". Эксперт. Ведущий корпоративов или как там? Не, ну а че? Эх, горе-горькое, тошнота-тошнотная", - написала она.

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Скичко и Зеленский

Скичко и Зеленский

"Ваше решение заслуживает ноль уважения. Стыдно за Украину", "При всем уважении, но это перебор", "Саша, зачем тебе это надо?" "А давайте пусть все актеры, певцы, музыканты и иже с ними пойдут в политику. Заживем", "Только тебя там не хватало", - возмущаются другие пользователи.

При этом стоит отметить, что многие поддержали Скичко, пожелав ему удачи и выразив уверенность, что он сможет стать полезным государству в роли нардепа.

"Стыдно за Украину!" В сети вспыхнул скандал из-за известного шоумена в партии Зеленского
"Стыдно за Украину!" В сети вспыхнул скандал из-за известного шоумена в партии Зеленского
"Стыдно за Украину!" В сети вспыхнул скандал из-за известного шоумена в партии Зеленского
"Стыдно за Украину!" В сети вспыхнул скандал из-за известного шоумена в партии Зеленского
"Стыдно за Украину!" В сети вспыхнул скандал из-за известного шоумена в партии Зеленского
"Стыдно за Украину!" В сети вспыхнул скандал из-за известного шоумена в партии Зеленского
"Стыдно за Украину!" В сети вспыхнул скандал из-за известного шоумена в партии Зеленского
"Стыдно за Украину!" В сети вспыхнул скандал из-за известного шоумена в партии Зеленского
"Стыдно за Украину!" В сети вспыхнул скандал из-за известного шоумена в партии Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее от "Слуги народа" по мажоритарке в Раду собрался еще один известный шоумен Сергей Сивохо, который в последние годы был задействован в проекте Зеленского "Лига смеха".

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Александр СкичкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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чернобай виктор
чернобай виктор
Народ охренел по полной????
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Михайлов Алексей
Михайлов Алексей
Животные... Не сожрали- уже успех...
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Dell Alex
Dell Alex
Дурики, вы выбрали клоуна - чего вы теперь хотите? Живите на арене. Беда только в том, что вместе с вами вы заставили жить на арене и нас.
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