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29 октября • обновлено в 09:33
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"Страшные люди": Богдан рассказал о сорванной встрече Зеленского и Джулиани

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В Офисе президента Украины было принято решение не встречаться с людьми, которые представляли личного адвоката главы США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал глава ОПУ Андрей Богдан.

"Действительно, от всех знакомых, друзей приходила информация, что эти два адвоката, которые работали на Джулиани, хотят с нами встретиться. И разные люди рекомендовали их как очень влиятельных. Ну, я тоже адвокат, я понимаю статусность тех или иных личностей, и нами было принято решение, что мы не встречаемся с какими лицами, не наделены официальным статусом", – пояснил он.

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Богдан подчеркнул, что ни он, ни президент Зеленский не встречались с представителями Джулиани.

"Еще с декабря прошлого года мы придерживались этого правила, хотя иногда требования встретиться были очень критичны… С поездкой Джулиани ... когда был вывешен какой-то твит, что вот "я не поеду в Украину, потому что там страшные-страшные люди в той Украине", мы просто и не планировали с ним встречаться. Никаких договоренностей не было, и мы даже не знали, что он должен прилететь", – добавил он.

Андрей Богдан

Андрей Богдан

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Персоны
Андрей Богдан Рудольф Джулиани Владимир Зеленский Дональд Трамп
Место
Украина
Тег
Офис президента
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