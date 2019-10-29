"Страшные люди": Богдан рассказал о сорванной встрече Зеленского и Джулиани

В Офисе президента Украины было принято решение не встречаться с людьми, которые представляли личного адвоката главы США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал глава ОПУ Андрей Богдан.

"Действительно, от всех знакомых, друзей приходила информация, что эти два адвоката, которые работали на Джулиани, хотят с нами встретиться. И разные люди рекомендовали их как очень влиятельных. Ну, я тоже адвокат, я понимаю статусность тех или иных личностей, и нами было принято решение, что мы не встречаемся с какими лицами, не наделены официальным статусом", – пояснил он.

Богдан подчеркнул, что ни он, ни президент Зеленский не встречались с представителями Джулиани.

"Еще с декабря прошлого года мы придерживались этого правила, хотя иногда требования встретиться были очень критичны… С поездкой Джулиани ... когда был вывешен какой-то твит, что вот "я не поеду в Украину, потому что там страшные-страшные люди в той Украине", мы просто и не планировали с ним встречаться. Никаких договоренностей не было, и мы даже не знали, что он должен прилететь", – добавил он.

Андрей Богдан

Как сообщал OBOZREVATEL:

Адвокат президента США Рудольф Джулиани планировал приехать с визитом в Киев. Его целью являлось общение с Владимиром Зеленским.

Предметом разговора должно было стать расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы 2016 года и о предполагаемых связях сына вице-президента США Джозефа Байдена с газовой компанией, принадлежащей украинскому олигарху.

Позднее Джулиани заявил, что отменил визит в Украину из-за "врага Дональда Трампа" – народного депутата Сергея Лещенко.

В начале сентября стало известно, что в США начали "широкомасштабное расследование" возможного давления Трампа и его адвоката Джулиани на правительство Украины из-за американских выборов-2020.

Также Джулиани признался, что выдвигал официальному Киеву требование о расследовании против семьи экс-вице-президента США Джо Байдена.

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