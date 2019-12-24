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24 декабря • обновлено в 20:58
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Страшнее НАТО: Лукашенко сказал, чего Путин должен бояться в Украине

3.5т
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России следует бояться не вступления Украины в НАТО, а прихода к власти националистов.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Эхо Москвы. При этом он заявил, что вступление Украины в Альянс "не добавит безопасности" для РФ и Беларуси.

"Вы знаете эти радикальные национальные силы в Украине, вы знаете эти батальоны, я не буду их перечислять, вы знаете в Украине лидеров, которые всегда готовы возглавить вот это оголтелое радикальное националистическое... Пока я не знаю, меньшинство это или их много в Украине. Вот это для вас будет страшнее, чем НАТО", – заявил Лукашенко.

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Лукашенко и Путин

Лукашенко и Путин

Как писал OBOZREVATEL, накануне Лукашенко также пригрозил России войной c НАТО из-за посягательства на Беларусь.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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Mega Death
Mega Death
Словосочетание "боятся Украину" вызывает смех
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрите на Ютуб: Открытие железнодорожной части Крымского моста. Полное видео
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
В своё время некоторые русские начали включать дурака, так и появились украинцы.
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Круглов Владимир
Круглов Владимир
Zhikharev Dmitry, И, к слову, именно такая позиция и есть признак национализма (русського)!!!
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Круглов Владимир
Круглов Владимир
Zhikharev Dmitry, Ага! Вот только вопрос номер 1: Что за страна Ukrein обозначенна на карте Евароазии в Британской Энциклопедии за 1768 г? Вопрос номер 2: С кем заключала Московия, договор в Переяславле в 1648 году. а затем и Польша ?? Вообще-то Инет не для недоумков...
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