Страшнее НАТО: Лукашенко сказал, чего Путин должен бояться в Украине

России следует бояться не вступления Украины в НАТО, а прихода к власти националистов.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Эхо Москвы. При этом он заявил, что вступление Украины в Альянс "не добавит безопасности" для РФ и Беларуси.

"Вы знаете эти радикальные национальные силы в Украине, вы знаете эти батальоны, я не буду их перечислять, вы знаете в Украине лидеров, которые всегда готовы возглавить вот это оголтелое радикальное националистическое... Пока я не знаю, меньшинство это или их много в Украине. Вот это для вас будет страшнее, чем НАТО", – заявил Лукашенко.

Лукашенко и Путин

Как писал OBOZREVATEL, накануне Лукашенко также пригрозил России войной c НАТО из-за посягательства на Беларусь.

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