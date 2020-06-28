Допустимы в бане, – Стефанчук пояснил скандальные слова Корниенко о "корабельной сосне"

Скандальный разговор о "рабочей бабе" между председателем партии "Слуга народа" Александром Корниенко и его коллегой Давидом Арахамией является недопустимым.

Подобное общение возможно только "где-то в бане". Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил первый зампредседателя Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук.

Он подчеркнул, что не одобряет такие высказывания. "Я об этом говорил и Александру. Просто случилось так, что получило огласку, скажем так, общение между ребятами, которое не допустимо или допустимо где-то в бане, где можно поговорить, пообщаться обо всем. Ну, так произошло", – сказал политик.

Он добавил: для него важен тот факт, что Корниенко "сразу нашел в себе мужество выйти и сразу извиниться".

На замечание журналиста, что Корниенко сперва оправдывался в соцсети, Стефанчук ответил, что "не отслеживает очень подробно" эту ситуацию. Как сказал "слуга", Корниенко – "очень порядочный человек".

"И, знаете, кто без греха – пусть бросит камень. Но важно не то, что ты не должен делать ошибок, ты должен делать выводы из своих ошибок. Я очень глубоко убежден, что и Давид, и Александр сделают выводы из своих ошибок", – сказал Стефанчук.

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