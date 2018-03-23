Стало известно о мощных покровителях Савченко в верхушке власти

У нардепа Надежды Савченко всегда были и остаються серьезные покровители в верхушке украинской власти, которые решали все ее проблемы.

Вопросы Савченко неоднократно решали звонки из Администрации президента, рассказал экс-заместитель председателя СБУ Виктор Ягун в эфире программы "Право на власть".

“Начиная с военного училища, у нее были проблемы, а потом кто-то звонил из Администрации президента, и эти проблемы исчезали”, - заявил он.

При этом Ягун считает, что покровители у Савченко были еще со времен Леонида Кучмы.

“Ее постоянно кто-то куда-то вел. Она и во время Майдана непонятно каким образом оказывалась не на той стороне, и пыталась “миру - мир” там искать. Такая же ситуация была и в “Айдаре”. Я уже не говорю о ее военной службе в Ираке. Там также были проблемы”, - заявил Виктор Ягун.

Его слова опровергла сестра нардепа Вера Савченко.

Как сообщал "Обозреватель", Савченко лишили неприкосновенности и задержали 22 марта в здании Верховной Рады.