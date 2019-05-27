Стало известно, куда может переехать Зеленский с Банковой. Опубликованы фото

Администрация президента Владимира Зеленского может с улицы Банковой переместиться в конгрессно-выставочный центр "Парковый", который известен как "вертолетная площадка Януковича".

Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на источники в команде Зеленского. Отмечается, что сейчас обсуждается с юристами возможность такого переезда.

"С юристами какое-то общение есть. Но оно идет по поводу аренды площадей. Вопроса цифр сейчас нет, поскольку нет концепции. Они сами не знают, чего хотят", – говорится в сообщении.

Ранее бывший замглавы АП у Петра Порошенко Дмитрий Шимкив заявлял, что переезд Администрации может стоить "десятки миллионов долларов". Однако в пресс-службе Зеленского отметили, что такие суммы завышены.

"Позолоченный декор, лепку, кожаную мебель, гардины и дубовые панно мы перевозить не собираемся", – ответили в АП.

При этом, что будет со старым зданием на Банковой, у Зеленского пока не знают. Возможно, его сдадут в аренду или сделают там музей.

Владимир Зеленский

Кроме этого, команда Зеленского хочет реформировать и структуру АП. Для этого будет проведен аудит. По его результатам не исключено сокращение штата. На момент смены власти граничная численность работников АП составляла 432 человека.

Отметим, что конгрессно-выставочный центр "Парковый" открыли в 2012 году. Беглый президент Виктор Янукович планировал использовать площадку на крыше здания, чтобы добираться на вертолете из своей резиденции в Межигорье. Владельцем КВЦ была компания Амадеус Ко, принадлежавшая британской Fineroad Business LLP, связанной с окружением беглого экс-президента.

В 2014 году Генпрокуратура начала расследование против Амадеус Ко о растрате бюджетных средств и злоупотреблении служебным положением. С августа 2018 года "Парковым" управляло Нацагентство по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных преступлений, и Центр организации дорожного движения. Но в январе 2019 года Хозяйственный суд Киева по иску Амадеус Ко запретил им управлять КВЦ. В феврале этого года контрольный пакет акций Fineroad Business LLP (а вместе с этим и права на "Парковый") приобрела Любовь Ефимова – мать нардепа от БПП Максима Ефимова.

Конгрессно-выставочный центр "Парковый" LIGA.net

Конгрессно-выставочный центр "Парковый" LIGA.net

Конгрессно-выставочный центр "Парковый" LIGA.net

Конгрессно-выставочный центр "Парковый" LIGA.net

Конгрессно-выставочный центр "Парковый" LIGA.net

Конгрессно-выставочный центр "Парковый" LIGA.net

Конгрессно-выставочный центр "Парковый" LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко рассказал о переезде АП с Банковой.

При этом команде Зеленского посоветовали не менять территориально администрацию из-за технических сложностей.

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