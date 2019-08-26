Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

Стало известно, кто войдет в коалицию со "Слугой народа" в Раде

1.8т Читать материал на украинском

В Верховной Раде 9-го созыва политические партии "Голос", "Слуга народа" и "Батьківщина" составят коалицию.

Об этом рассказал новоизбранный народный депутат от партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов, передает "РБК-Украина".

Политик отметил, что голосование за избрание коалиции состоится завтра, 27 августа во время работы группы.

Новости
Верховный суд отменил результаты выборов на Черкасщине из-за иска "Слуги народа"

"Сегодня (26 августа) мы увидели прообраз новой коалиции. Мы четко сейчас видим, что это будет "Слуга народа", "Голос" и "Батьківщина". Одно дело – это политические заявления, а другое – это когда подтверждаются определенные действия. Так вот сегодня распределялось большинство должностей среди различных фракций. Среди них – оппозиционные. Мы увидели, что некоторые из них вовсе не оппозиционные. Мы видим, что идет тесное сотрудничество (между партиями – Ред.) и перераспределение мнений "Слугой народа", "Голосом" и "Батькивщиной", – отметил Герасимов.

Верховная Рада

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL, в партии "Слуга народа" сообщили, что новым вице-спикером Верховной Рады 9-го созыва может стать внефракционный народный депутат.

Также один из лидеров партии "СН" Давид Арахамия заявил, что претенденты на должности министров обновленного Кабмина определены уже примерно на 70%.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Артур Герасимов
Место
Украина
Теги
Верховный суд Украины Партия Вакарчука "Голос" Партия Слуга народа ВО Батьківщина Партия "Европейская солидарность"
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
0
Смешно
1
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...