Стало известно, кто войдет в коалицию со "Слугой народа" в Раде

В Верховной Раде 9-го созыва политические партии "Голос", "Слуга народа" и "Батьківщина" составят коалицию.

Об этом рассказал новоизбранный народный депутат от партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов, передает "РБК-Украина".

Политик отметил, что голосование за избрание коалиции состоится завтра, 27 августа во время работы группы.

"Сегодня (26 августа) мы увидели прообраз новой коалиции. Мы четко сейчас видим, что это будет "Слуга народа", "Голос" и "Батьківщина". Одно дело – это политические заявления, а другое – это когда подтверждаются определенные действия. Так вот сегодня распределялось большинство должностей среди различных фракций. Среди них – оппозиционные. Мы увидели, что некоторые из них вовсе не оппозиционные. Мы видим, что идет тесное сотрудничество (между партиями – Ред.) и перераспределение мнений "Слугой народа", "Голосом" и "Батькивщиной", – отметил Герасимов.

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL, в партии "Слуга народа" сообщили, что новым вице-спикером Верховной Рады 9-го созыва может стать внефракционный народный депутат.

Также один из лидеров партии "СН" Давид Арахамия заявил, что претенденты на должности министров обновленного Кабмина определены уже примерно на 70%.

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