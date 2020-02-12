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12 февраля • обновлено в 16:09
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Стало известно, кого пускают в "тайную комнату" к Зеленскому

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Из близкого окружения Владимира Зеленского в ситуационную комнату вхожи бывшие и нынешний глава Офиса президента Андрей Богдан и Андрей Ермак, первый помощник Зеленского Сергей Шефир и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Об этом Арахамия рассказал в интервью изданию "Страна". Он отметил, что довольно часто встречается с президентом – если он в разъездах, то два раза в неделю, а если на месте, то три-четыре раза.

По словам главы фракции, Зеленский становится жестче в принятии решений, не смотря на хроническую усталость.

Андрей Богдан, Сергей Шефир, Владимир Зеленский

Андрей Богдан, Сергей Шефир, Владимир Зеленский

EPA-EFE/STEPAN FRANKO

"Он становится жестче. У него хроническая усталость. Я просто надеюсь, что он не разочаруется в своей команде", – отметил Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арахамия заявил, что подача воды в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса может стать "допустимым компромиссом".

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Андрей Богдан Андрей Ермак Сергей Шефир Владимир Зеленский Давид Арахамия
Место
Украина
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