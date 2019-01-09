Стало известно, когда Гриценко выдвинут президентом

Партия "Гражданская позиция", лидером которой является бывший министр обороны Украины (2005-2007 гг.) Анатолий Гриценко, проведет в пятницу, 11 января, свой XIII съезд.

Об этом говорится в объявлении партии, размещенном в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины".

На съезде будет принято решение о выдвижении кандидата на пост президента Украины на выборах, намеченных на 31 марта.

Съезд пройдет по адресу: АККО Интернешнл, проспект Победы, 40 Б.

Начало мероприятия намечено на 11:00.

После съезда на 13:00 по тому же адресу назначен Форум демократических сил.

Там, как ожидается, примут участие представители политических партий "Гражданская позиция", "Гражданское движение "Хвыля" Виктора Чумака, "Общественное движение "Родная страна" Николая Томенко, "Европейская партия Украины" Николая Катеринчука, а также представители общественного сектора, экспертной среды.

"Форум будет посвящен выдвижению Анатолия Гриценко на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года", — отмечается в сообщении пресс-служба партии.

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