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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Стадо баранов!" Украинский журналист разнес список "Слуги народа"

11.6т Читать материал на украинском

Украинский журналист Остап Дроздов жестко прошелся по списку будущих парламентариев от партии "Слуга народа", охарактеризовав их как сборище абсолютно некомпетентных людей.

Он уверен, что среди них нет ни одного достойного кандидата на пост премьер-министра Украины. Жесткую критику в адрес партии президента Владимира Зеленского он озвучил в комментарии "Правда тут. Львов", которым поделился на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В случае со "Слугой народа", мы имеем стадо баранов, которое очень структурированным табуном зашло в парламент. Они не имеют ничего, кроме Instagram и запроса на изменения, которые очень умело конвертировали в свою политическую поддержку. Они сейчас панически по списку ищут того, кто может возглавить правительство. У них нет ни одного профессионального человека, который может возглавить даже районную государственную администрацию", – считает Дроздов.

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"Слуга народа"

"Слуга народа"

"Телеканал 24"

"Это малограмотные, очень часто совершенно тупые люди, которые в своей жизни кроме отрывного календаря не прочитали ни одного значимого текста. Это просто необразованная масса приколистов, которые на хайпе зашли в Верховную Раду с целью быть просто кнопкодавами. Фигур, равных премьерству, правительству, у них нет. Пусть подадут объявления, может найдут по нему премьера", – с сарказмом добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее Дроздов раскритиковал выбор украинцев на парламентских выборах 21 июля. Он назвал их "плебеями", которые безответственно подошли к выборам и совершенно не разбираются в политических вопросах государства.

  • По словам журналиста, "в парламент попала махровая украинофобия", причиной чему стали "примитивные вещи", которые предлагались украинцам со стороны кандидатов.

  • Также он считает, что итог выборов в Верховную Раду в очередной раз продемонстрировал, что за 28 лет украинцы так и не добились изменений, которые нужны для превращения страны в сильное государство, а не постсоветскую территорию.

  • Дроздов заявил, что 21 июля в Украине открылся второй фронт – внутренний. Он отметил, что команда Зеленского через выборы узурпировала власть и продает народу "песец".

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Остап Дроздов
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Тогда ЗАЧЕМ! ты валил ГОСУДАРСТВЕННИКА Порошенко? Скушай свою шляпу перед телекамерами.
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Гулак Юрий
Гулак Юрий
Нарешті ! Дочекався ! Завжди мріяв стати жіночим лікарем ! По-бистрому ! Слава, слава Зеленському ! За 7днів ... у Трускавці ... неймовірно ! Ще й клієнтки - депутатки ! ... Очманіти ! Чоловікам-депутатам у якості бонусу - кастрація , обрізання ... Цьому , гадаю , навчатися взагалі не треба ... чик-чик і basta ! Зе-команда обслуговується поза чергою ... Оце лафа буде ... Хоч би слиною не подавиться ... Але , годі патякати ! Депутатки вже зачекалися ... A thing of beauty is a joy forever ! Шановні , не напирайте , будь ласка , з записом на прийом . Після 15.00 до мене на консультацію приїде гарант . Отже приходьте завтра . ( Не думав , що от так - ні сіло, ні впало , стану популярним) . Одне слово - Трускавець ! Це вам не хухри-мухри . Відчуваю , що запропонують мені посаду міністра охорони здоров`я . Оце кар`єра за один день . Про таке навіть Юзіку не мріялося . Та , що там Юзік . Я тепер самого Богдана у купі з Разумковим подвину . Особистий лікар президента , це , як Бірон (Ернст Йоган(!) при тілі Анни Іоанновни ... А ви кажете ... То ж ... струнко ! МИ іду !
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