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"Ссышишь ты, черт, лушпарик?" Омелян обрушился с критикой на Зеленского

17т Читать материал на украинском

Министр инфраструктуры Владимир Омелян ответил критикой президенту Украины Владимиру Зеленскому на его видеообращение с призывом люстрировать "ненужных" чиновников.

Своим мнением поделился он на странице в Facebook, сделав предупреждение главе государства.

"Очень льстит внимание президента Украины. В каждом его ролике на внутриполитическую тематику присутствует упоминание моей скромной персоны. Хорошо, что надлежащее воспитание, высшее образование и опыт работы не дают шанса на рождение у меня мании величия", – написал он.

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Омелян и Зеленский

Омелян и Зеленский

По словам министра, он уже много лет слышит фразы, которые озвучил Зеленский, о том, что "все плохо".

"Вы сами-то пытались сделать? Почти два месяца уже прошло. Или тупо нет полномочий, знаний, умений, видение, команды, желания, времени? Ну, протянете вы на хайпе, "ссышишь, ты", "черт, лушпарик" еще месяц-другой. А дальше люди заглянут в холодильник и спросят: "А что, кроме "Сватов" и "Квартала 95" по телевидению, нас кормить не будут?" И поедете Вы в Ростов вести смехопанораму на региональном телевидении", – обратился Омелян к президенту.

"Кстати, жена у Вас красивая. И дети замечательные. Дай им Бог здоровья!Президент это тяжело. И для человека, который им является или притворяется, и для его семьи", – продолжил чиновник.

Министр предупредил главу государства, что даже в том случае, если он добьется каких-то свершений, ему вряд ли скажут слова благодарности.

"Повезет, если не будут проклинать. Правда, иллюзий относительно вероятности таких изменений в вашем исполнении у меня уже не осталось", – подытожил Омелян.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский предложил расширить очищение власти и добавить в люстрационный список главу государства, всех нардепов и спикера парламента, которые вступили на пост с 2014 года.

Президент также возмутился, что Украине не нужны министры, которые "рассказывают, что украинцы очень много едят, строят дороги только в своем Facebook и рожают детей в Америке".

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Читайте все новости по теме "Люстрация в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Люстрация в Украине
Персоны
Владимир Омелян Владимир Зеленский
Место
Украина
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Комментарии
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
" Почти два месяца уже прошло!" Птенцы Петуха!
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Широцкий Александр
Широцкий Александр
А он уже гиперзалуп запустил ?
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Антошин Денис
Антошин Денис
Омелян боится попасть под люстрацию, как чиновник, нанесший вред стране
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