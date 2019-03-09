|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"Последствия будут серьезными!" У Турции возникли проблемы с США из-за России

3.6тЧитать материал на украинском

Министерство обороны США предупредило Турцию, что в случае закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400 ее ждут серьезные проблемы.

Как пишет немецкая газета DW, в американских СМИ отмечают, это первый случай, когда Пентагон конкретно угрожает лишить Турцию самолетов F-35, если она приобретет российские С-400.

"Если Турция возьмет С-400, то последствия будут серьезными. Анкара не получит истребители F-35 и зенитно-ракетные комплексы Patriot. Военные отношения США с Анкарой будут подорваны", – заявил журналистам официальный представитель Пентагона Чарльз Саммерс в пятницу, 8 марта.

Новости
"Чудо-оружие" Путина: чем опасно и зачем Россия угрожает ударом США

Турция вместе с рядом других стран уже долгое время участвует в разработке F-35, однако не может получить эти самолеты из-за несогласия некоторых американских конгрессменов на фоне ухудшающихся отношений между Вашингтоном и Анкарой в некоторых сферах. В настоящее время турецкие пилоты обучаются полетам на F-35 на базе ВВС США в Аризоне.

С-400

С-400

Турция до сих пор занимала твердую позицию в вопросе о закупке С-400 у России, подчеркивая, что темы закупки российских ЗРК и американских Patriot никак не связаны. Согласно заключенной сделке, Турция получит от России четыре дивизиона С-400 за 2,5 млрд долларов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, США и Россия оказались на пороге новой гонки вооружений. Штаты заявили о приостановлении выполнения своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, начиная со 2 февраля. В ответ Россия также вышла из ДРСМД.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Поделиться в Facebook
5
Комментарии
1
3
Смешно
18
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Что значит "Турция до сих пор занимала твердую позицию"? Она и сейчас не намерена отказываться от российских С-400
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Махал Махалыч
Махал Махалыч
У паРаши можно ещё матрёшки и балалайки прикупить. Одеть лапти и обмотаться портянками . Вонючая паРаша только такое и производит. Гнать этих ублюдков!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
минин евген
минин евген
Махал Махалыч, ты еще о кацапских кокошниках забыл.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Для свободных украинцев это конечно немыслимо перечить своему американскому хозяину.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
минин евген
минин евген
Горелов Сергей, долбоёб, ты забыл кто сбил кацапский самолёт? немытая росися тогда засунула язык в жопу и молча умылась вылитым на неё дерьмом.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги