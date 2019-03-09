"Последствия будут серьезными!" У Турции возникли проблемы с США из-за России

Министерство обороны США предупредило Турцию, что в случае закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400 ее ждут серьезные проблемы.

Как пишет немецкая газета DW, в американских СМИ отмечают, это первый случай, когда Пентагон конкретно угрожает лишить Турцию самолетов F-35, если она приобретет российские С-400.

"Если Турция возьмет С-400, то последствия будут серьезными. Анкара не получит истребители F-35 и зенитно-ракетные комплексы Patriot. Военные отношения США с Анкарой будут подорваны", – заявил журналистам официальный представитель Пентагона Чарльз Саммерс в пятницу, 8 марта.

Турция вместе с рядом других стран уже долгое время участвует в разработке F-35, однако не может получить эти самолеты из-за несогласия некоторых американских конгрессменов на фоне ухудшающихся отношений между Вашингтоном и Анкарой в некоторых сферах. В настоящее время турецкие пилоты обучаются полетам на F-35 на базе ВВС США в Аризоне.

С-400

Турция до сих пор занимала твердую позицию в вопросе о закупке С-400 у России, подчеркивая, что темы закупки российских ЗРК и американских Patriot никак не связаны. Согласно заключенной сделке, Турция получит от России четыре дивизиона С-400 за 2,5 млрд долларов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, США и Россия оказались на пороге новой гонки вооружений. Штаты заявили о приостановлении выполнения своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, начиная со 2 февраля. В ответ Россия также вышла из ДРСМД.

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