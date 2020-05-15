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16 мая • обновлено в 02:56
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США передали бойцам на Донбассе военной помощи на $25 млн: фото

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США передали Украине очередной груз с военной помощью для использования в зоне ООС на Донбассе.

Как сообщило посольство США в Украине, на этой неделе Отдел военного сотрудничества получил помощь в области безопасности общей стоимостью более $25 млн (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

США передали Украине военную помощь

США передали Украине военную помощь

Груз состоит из устройств ночного видения, тепловизоров, раций и медицинского оборудования.

"США решительно стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии", – подчеркивается в сообщении.

США передали бойцам на Донбассе военной помощи на $25 млн

Facebook\US Embassy Kyiv Ukraine

США передали бойцам на Донбассе военной помощи на $25 млн

Facebook\US Embassy Kyiv Ukraine

Как писал OBOZREVATEL, Администрацию президента США Дональда Трампа обязали предоставить электронную переписку о военной помощи Украине.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
война Донбасс
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