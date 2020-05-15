США передали бойцам на Донбассе военной помощи на $25 млн: фото

США передали Украине очередной груз с военной помощью для использования в зоне ООС на Донбассе.
Как сообщило посольство США в Украине, на этой неделе Отдел военного сотрудничества получил помощь в области безопасности общей стоимостью более $25 млн (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
США передали Украине военную помощь
Груз состоит из устройств ночного видения, тепловизоров, раций и медицинского оборудования.
"США решительно стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии", – подчеркивается в сообщении.
Facebook\US Embassy Kyiv Ukraine
Facebook\US Embassy Kyiv Ukraine
Как писал OBOZREVATEL, Администрацию президента США Дональда Трампа обязали предоставить электронную переписку о военной помощи Украине.
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