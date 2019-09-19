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19 сентября • обновлено в 15:43
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США дали совет Зеленскому, о чем говорить с Трампом

1.2т Читать материал на украинском

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд считает, что на предстоящей встрече с американским президентом Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский должен сосредоточиться на двух ключевых вопросах.

Речь идет об убеждении Трампа в надежности Украины для инвестиций, а также в том, что санкции США являются эффективными в борьбе с Россией. Такие советы дипломат озвучила в интервью ВВС.

"Я думаю, что один из самых интересных способов, которым Зеленский может начать разговор с Трампом, – убедиться, что наш президент понимает обязательства Зеленского по приватизации в экономике и движению в направлении земельной реформы. А это значит, что сейчас в США появляется прекрасная возможность инвестировать в Украину и помочь вам с экономическим ростом, благосостоянием, помочь с более европейским стилем в экономике", – считает Нуланд.

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Она подчеркнула, что это должно усилить 93% мирной территории Украины и сделает ее еще более привлекательным магнитом для возвращения оккупированных регионов.

Также Нуланд выразила надежду на то, что на будущей встрече Трамп больше заинтересуется Украиной и проявит желание быть партнерами и помочь "сломать хребет коррупции", в том числе в собственных экономических интересах сотрудничества с Киевом.

Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

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"Что касается безопасностной ситуации, думаю, Зеленский должен дать президенту Трампу понять, что санкции, которые мы наложили, дают необходимый рычаг влияния, чтобы посадить Путина за стол переговоров. Должен дать понять, что эти санкции должны продолжаться, и если президент Путин начнет достигать с вами прогресса, то можно будет думать об их снятии, но только в том случае, если это будет реальный прогресс", – добавила она.

Нуланд подчеркнула, что если глава РФ Путин будет продолжать свою линию и не пойдет на переговоры, то санкции должны остаться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский Виктория Нуланд
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Бедный Зеля, наконец-то Трамп согласился с ним встретиться, но о чем говорить с Хозяином, Зеля не знает, нужны американские ЦУ
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Mega Death
Mega Death
Кристина Стефанова, Хозяин сам не знает.. о чем говорить с этими попрошайками))(
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