США дали совет Зеленскому, о чем говорить с Трампом

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд считает, что на предстоящей встрече с американским президентом Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский должен сосредоточиться на двух ключевых вопросах.

Речь идет об убеждении Трампа в надежности Украины для инвестиций, а также в том, что санкции США являются эффективными в борьбе с Россией. Такие советы дипломат озвучила в интервью ВВС.

"Я думаю, что один из самых интересных способов, которым Зеленский может начать разговор с Трампом, – убедиться, что наш президент понимает обязательства Зеленского по приватизации в экономике и движению в направлении земельной реформы. А это значит, что сейчас в США появляется прекрасная возможность инвестировать в Украину и помочь вам с экономическим ростом, благосостоянием, помочь с более европейским стилем в экономике", – считает Нуланд.

Она подчеркнула, что это должно усилить 93% мирной территории Украины и сделает ее еще более привлекательным магнитом для возвращения оккупированных регионов.

Также Нуланд выразила надежду на то, что на будущей встрече Трамп больше заинтересуется Украиной и проявит желание быть партнерами и помочь "сломать хребет коррупции", в том числе в собственных экономических интересах сотрудничества с Киевом.

Зеленский и Трамп "Зеркало недели"

"Что касается безопасностной ситуации, думаю, Зеленский должен дать президенту Трампу понять, что санкции, которые мы наложили, дают необходимый рычаг влияния, чтобы посадить Путина за стол переговоров. Должен дать понять, что эти санкции должны продолжаться, и если президент Путин начнет достигать с вами прогресса, то можно будет думать об их снятии, но только в том случае, если это будет реальный прогресс", – добавила она.

Нуланд подчеркнула, что если глава РФ Путин будет продолжать свою линию и не пойдет на переговоры, то санкции должны остаться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Встреча Зеленского и Трампа состоится в конце сентября в Нью-Йорке. Анонс переговоров глав государств появился на официальном сайте Белого дома.

Изначально она была запланирована на 1 сентября , однако американский лидер отменил поездку в Варшаву из-за урагана, который надвигался на Флориду.

Планировалось, что Трамп и Зеленский во время встречи затронут вопросы противодействия агрессии РФ в Украине и предстоящий визит главы украинского государства в США.

После сдвига даты стало известно, что президенты поговорят на полях Генеральной ассамблеи ООН о стабилизации ситуации на Донбассе и прекращении войны.

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