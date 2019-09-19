"Срочные дела!" Глава Минздрава призналась в связях со скандальным нардепом Радуцким

Новый министр здравоохраненияЗоряна Скалецкая признала, что нардеп от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий предложил ей своего человека на пост советника.

Об этом глава Минздрава рассказала в интервью "Стране", сообщая о назначении Ольги Голубовской.

"Да. Он, как глава профильного комитета, ее тоже называл. Все специалисты, с которыми я общалась, называли ее профессионалом. У нас есть очень срочные вопросы по эпидемиологической ситуации, и Голубовская на должности советника, я надеюсь, хорошо с ними справится", – ответила она.

Также министр подтвердила, что Радуцкий предложил ей Александра Чумака на должность ее советника.

"Да, он мне предлагал Чумака в качестве заместителя министра. Он взялся подготовить комплексную фармполитику страны. Потому что сейчас у нас есть отдельные решения по ценообразованию, контролю качества и импортозамещению. Но нет комплексного государственного видения. Мы встретились с Чумаком, и он мне сказал, что готов все это наработать. В здравоохранении мы очень долго тушили пожары. Потом решили – хватит, приняли несколько точечных кардинальных решений. Но охрана здоровья комплексная", – отметила она.

При этом Скалецкая подчеркнула, что решения по назначениям в министерстве принимает лично.

"Мои заместители пока будут работать по поручениям, у них не будет полной свободы действий", – заключила она.

Зоряна Скалецкая

Как сообщал OBOZREVATEL, глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что Зоряну Скалецкую со временем на посту министра здравоохранения может заменить нардеп Михаил Радуцкий.

Ранее новым главой Министерства здравоохранения Украины стала Зоряна Скалецкая – эксперт Центра поддержки реформ при Кабмине и кандидатура, которую в переписке Радуцкий назвал "своим человеком".

Отметим, что Михаил Радуцкий попался на скандальной переписке во время заседания Верховной Рады 29 августа. Позже он оправдался за нецензурные высказывания в переписке о возможном министре здравоохранения.

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