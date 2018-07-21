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"Сразу видно, кто заказала": журналист высмеял фейки против Гриценко

2.6тЧитать новость на украинском

Украинский журналист Иван Яковина высмеял в сети появившиеся недавно фейки о экс-министре обороны, лидере партии "Гражданская позиция" Анатолие Гриценко.

В частности, его возмутила реклама в YouTube с лозунгом "Гриценко - это Гитлер, Каддафи и Доктор Зло". "Безымянным авторам, явно жаждущим благосклонности среднего класса и IT-принтеров, хочу дать бесплатный совет: тут, в сети, бабушек сравнительно немного", - пишет он на своей странице в Facebook.

При этом он намекнул, откуда идет инициатива: "Сразу видно, кто заказала этот ролик".

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"Сделайте красиво - и тогда вас даже похвалят. А это г*вно убирайте поскорее, бо эффект будет обратный ожидаемому", - посоветовал Яковина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гриценко пригласил лидера партии "Батьківщина" Юлию Тимошенко принять участие в открытых дебатах в прямом эфире.

Читайте все новости по теме "Выборы президента Украины 2019" на Обозревателе.

Тема
Выборы президента Украины 2019
Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
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