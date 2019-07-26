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"Сразу нашли общий язык": стало известно о предложении Трампа Зеленскому

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Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора нашел общий язык с главой Украины Владимиром Зеленским и пригласил его в Белый дом.

Такими подробностями поделился представитель США при Европейском Союзе Гордон Сондланд, пишет "Радио Свобода". 26 июля он встретился в Киеве с президентом Украины.

"Вчера Зеленский довольно долго общался с Трампом, они знакомились. Я общался с обоими и до, и после этого разговора, который прошел очень успешно. Они сразу нашли общий язык", – рассказал Сондланд.

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Трамп и Зеленский

Трамп и Зеленский

По его словам, в конце разговора Трамп пригласил Зеленского в Белый дом в срок, "который подходит для обеих сторон, в ближайшем будущем".

Гордон Сондланд

Гордон Сондланд

Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июля Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Последний поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов. Отдельно американский глава поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа".

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Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
Украина
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Жаль по телефону отчмекать нельзя,зеленый готов отблагодарить за ""санкции"против России.
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Smith Lera
Smith Lera
3,16 хвилини, трохи більшн за Π, ото довго...
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Vovochkin Vova
Vovochkin Vova
Smith Lera, а П общался 3 ??? Тебе лично докладывало кто???
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