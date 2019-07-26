"Сразу нашли общий язык": стало известно о предложении Трампа Зеленскому

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора нашел общий язык с главой Украины Владимиром Зеленским и пригласил его в Белый дом.

Такими подробностями поделился представитель США при Европейском Союзе Гордон Сондланд, пишет "Радио Свобода". 26 июля он встретился в Киеве с президентом Украины.

"Вчера Зеленский довольно долго общался с Трампом, они знакомились. Я общался с обоими и до, и после этого разговора, который прошел очень успешно. Они сразу нашли общий язык", – рассказал Сондланд.

Трамп и Зеленский

По его словам, в конце разговора Трамп пригласил Зеленского в Белый дом в срок, "который подходит для обеих сторон, в ближайшем будущем".

Гордон Сондланд Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июля Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Последний поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов. Отдельно американский глава поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!