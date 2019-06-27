"Спросите его": Зеленский публично рассказал о связях с Медведчуком

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда лично не общался с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кумом российского лидера Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Своей позицией поделился он на брифинге в Киеве в четверг, 27 июня. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я не общался ни разу в своей жизни с господином Медведчуком. Это правда. Я не вижу и не понимаю, когда у нас есть самостоятельная страна, почему у нас должны быть посредники. Он знает мое отношение к этому вопросу, то есть, это не о каких то личностях", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский

"Почему поднимается вопрос возвращения пленных, почему поднимается вопрос прекращения войны с его стороны только под выборы? Спросите его", – отметил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский "наехал" на Министерство иностранных дел Украины из-за того, что дипведомство отправило официальный ответ на ноту РФ о пленных украинских моряках, не посоветовавшись с ним.

Президент также гневно обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с требованием вернуть "детей родителям".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!