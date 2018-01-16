Создание Антикоррупционного суда: Порошенко выступил с важным заявлением

Глава Украины Петр Порошенко призвал международных партнеров помочь устранить недостатки законопроекта о создании Антикоррупционного суда, но уважать при этом суверенитет страны.

Такое заявление он сделал 16 января в ходе встречи с послами иностранных государств и руководителями международных организаций в Киеве, сообщается на сайте президента Украины.

"После голосования в первом чтении будет время для усовершенствования проекта с целью как можно более эффективной работы этого института", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что суд должен стать "последним и решающим элементом в новой антикоррупционной архитектуре Украины", и процесс его создания будет запущен в нынешнем году.

"Я знаю, что ваше основное внимание направлено на Антикоррупционный суд. В этом году мы запустим его создание, и мой законопроект уже рассматривается в Верховной Раде. Приглашаю к конструктивной работе в рамках демократических парламентских процедур для его успешного принятия", - добавил глава Украины.

Порошенко указал на необходимость придерживаться при этом украинской Конституции и законов, а также уважать государственный суверенитет Украины.

"Мы и в дальнейшем будем искоренять основы коррупции. И нам только хотелось бы, чтобы такие усилия встречали все же надлежащую оценку украинской и мировой общественности и вдохновляли каждого из нас", - подытожил Порошенко.

Как сообщал "Обозреватель", накануне Международный валютный фонд отправил властям Украины жесткое письмо, где было перечислено много претензий, в первую очередь касающиеся законопроекта о создании Антикоррупционного суда.