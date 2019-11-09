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9 ноября • обновлено в 13:30
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Советник Зеленского считает Путина невиновным – Герасимов

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Ключевой советник президента Зеленского Андрей Ермак, который занимается переговорами с международными партнерами Украины, выражает взгляды, идентичные кремлевской пропаганде. Это доказывают опубликованые в США показания под присягой американского дипломата Уильяма Тейлора, – заявил в прямом эфире телеканала "НАШ" народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.

Советник Зеленского считает Путина невиновным – Герасимов

"Ключевой человек, который сегодня занимается переговорами на международной арене – потому что у нас МИД отодвинут от переговоров, – господин Ермак занимает позицию, что Путин не виновен! Был обнародован официальный документ американским Конгрессом, посол США в Украине Тейлор заявил, что на встрече господином Ермаком и представителями офиса президента Зеленского господин Ермак четко сказал, что в войне виноват президент Порошенко, а не Кремль и Путин, которые напали на нашу страну.

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Это – свидетельство господина Тейлора под присягой в американском Конгрессе. И мы будем требовать, чтобы Ермака отстранили от переговоров. Потому что это пророссийская позиция, это то, что говорят пропагандистские каналы в Кремле. Это те смыслы, которые производит ключевой человек от Украины на переговорах ", – подчеркнул Артур Герасимов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе населенного пункта Петровское на Донбассе 9 ноября началось разведение войск и средств. Для фиксации разведения в поселок прибыли наблюдатели ОБСЕ.

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Персоны
Андрей Ермак Артур Герасимов Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Если это правда,то этим А .Ермаком должно немедленно разобраться СБУ .
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
То что Путин виновен, считает только петя и его партия
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