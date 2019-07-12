"Соревнование с Медведчуком": Тука назвал неожиданную причину звонка Зеленского Путину

Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина фактически является попыткой украинского лидера перехватить инициативу у главы "Оппозиционной платформы "За жизнь" Виктора Медведчука.

"С моей точки зрения, это желание не утратить канал коммуникации с Кремлем и не отдать его на 100% команде Медведчука, которая сейчас проявляет невиданную активность", – сказал OBOZREVATEL заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Виктор Медведчук Znaj.ua

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что разговор Зеленского с Путиным ускорит освобождение пленных украинских моряков, замминистра сказал: "Путин – единственный человек, который в России реально что-то может. Но я не думаю, что в ближайшее время будут какие-то действия со стороны России. Для РФ очень важно соблюдение внешнего имиджа, внешнего имиджа страны, которая плюет на все международные нормы и у которой есть своя правда. Если сейчас произойдет освобождение, внутри российского общества это будет воспринято как поражение, а это для Путина недопустимо".

"Поэтому, к сожалению, я не ожидаю позитивного решения в ближайшем будущем", – спрогнозировал Тука.

Как писал OBOZREVATEL, 11 июля президент Зеленский позвонил президенту Путину. В сообщении Офиса президента говорится: "Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ. Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в "нормандской формате".

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