Разжигание розни: кто стоит за телеканалами Медведчука

Народный депутат предыдущего и нынешнего созывов и близкий соратник украинского политика и кума президента РФ Виктора Медведчука –Тарас Козак, также является владельцем телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

Сам политик не ведет публичную жизнь, и OBOZREVATEL решил разобраться, кто финансирует медиа, которые влились в российскую пропагаду, за что уже имеют предупреждение от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Первые связи с Медведчуками

Тарас Козак родился во Львове в 1972 году. Высшее образование получил на экономическом факультете Львовского сельскохозяйственного института, где изучал бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности. В 1995 году пошел получать второе высшее образование во Львовский университет по специальности "Правоведение".

Карьеру Козак начал еще в 1993 году в Государственной налоговой службе Львова, довольно быстро дослужившись до старшего ревизора-инспектора. А через пять лет дослужился до начальника Управления оперативного контроля.

Тарас Козак "112"

В 1998 году он переводится в Государственную налоговую администрацию Львовской области, и уже через три года становится заместителем председателя ГНА. Стоит отметить, что такому быстрому карьерному росту Козак был обязан никому иному, как брату нынешнего народного депутата от "Оппозиционной платформы" Виктора Медведчука – Сергею. Именно с конца 90-х прослеживается их тесная связь с Козаком.

В 2003 году налоговик переходит в таможню, став главой Западной региональной таможни, а в 2004 году еще и становится заместителем главы Таможенной службы Украины.

На этой должности Козак пробыл целых пять лет, пережив трех начальников. В 2009-2010 годах становится временно исполняющим обязанности начальника Одесской таможни.

Схемы на таможни

О незаконных оборудках Козака на Львовской таможне писали многие местные СМИ, а с одним из изданий будущий нардеп даже судился. При этом он нашел и свои методы, как насолить и руководству медиа.

Один из соучредителей "Львівська газети" Ярослав Рущишин вспоминает, как из-за ссоры с Козаком, он имел большие проблемы с отправками грузов, из-за чего тот имел большие штрафные санкции. "Ну но это делалось все, чтобы навредить моей предпринимательской деятельности. И стоило нам это довольно дорого", – рассказывает Рущишин.

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О том, что происходило на таможне, когда ею руководил Козак также писали на тематических форумах. Один из читателей поделился информацией от своего знакомого, который непосредственно работал на пункте пропуска "Шегини". По его словам, за 12 часовую смену таможенники якобы собирали от 30 до 80 тыс. долларов. Если среднюю сумму в 60 тыс. долларов умножить на количество смен, получается, что за месяц с "Шегини" собиралось 3 млн 600 тыс. долларов наличными. И это был только 2004 год.

Вся выручка везлась во Львов к заместителю Козака, где якобы благополучно дерибанилась.

Тарас Козак

"Заработанные" деньги таможенник не стыдился тратить на элитную одежду, аксессуары, авто и вести роскошный образ жизни в дорогих ресторанах. Пожалуй, одним из немногих громких скандалов с Козаком в 2000-х годах, касается покупки им самолета ЯК-42, который ему удалось приобрести через связанную фирму и ввезти в Украину якобы без уплаты каких-либо налогов. Тогда таможенник стал фигурантом уголовного дела, которое расследовала налоговая полиция.

Кроме этого журналисты вспомнили, что в 2009 году, когда Козак занимал должность заместителя главы Государственной таможенной службы, у него появился земельный участок в Крыму стоимостью в 17,4 млн грн. Данные об этом участке есть в его декларации.

Приход в политику

Пойти в народные депутаты Козак собирался еще в 2006 году, но пролетел на выборах вместе с блоком Натальи Витренко. Следующая попытка была в 2010 году, тогда он решил начать с должности депутата Львовского областного совета. И в это время политик являлся заместителем председателя ОО "Центр правового государства", руководителем которой был Виктор Медведчук.

Владимир Путин и Виктор Медведчук

И именно связь с украинским олигархом помогла Козаку стать народным депутатом от "Оппозиционного блока" в 2014 году.

В своем новом статусе парламентарий не отличался особой активностью, большинство заседаний он попросту пропускал, а в голосованиях поддерживал политику партии. Кстати, и в Раде 8-го и 9-го созыва, нардеп является членом Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, что говорит о том, что он сохраняет свое влияние на таможни.

Бизнес-скандалы

Один из громких скандалов, связанных с Козаком, касается табачной компании "Тедис-Украина". Оказывается, нардеп владеет 4 офшорными фирмами, одна из которых является совладельцем компании.

В декабре 2017 года АМКУ признал компанию монополистом и оштрафовал на 430 млн грн.

Впрочем, в 2018 году Козак признал, что является лишь номинальным держателем офшоров, которые владеют "Тедисом", но настоящего владельца не назвал. В то же время табачного монополиста связывают с Медведчуком, на его след в "Тедис Украины" вышли и в Генеральной прокуратуре, хотя в самой компании это отрицают.

После расследования, одна из офшорных компаний Havanor Management Limited выбыла из структуры собственности табачного монополиста. Несмотря на это, ее обладательница Turul Investments Limited в 2019 году выплатила Козаку более 52 млн гривень.

Декларация Козака

Но не один "Тедис" связывает Козака и Медведчука. Журналисты "Наші гроші" узнали, что поставки дизеля с РФ, которыми занимается Медведчук, в основном идут по трубопроводу ООО "ПрикарпатЗападтранс".

"ПрикарпатЗападтранс", как выяснилось, принадлежит некоему Анатолию Шоферу. Владелец компании зарегистрирован в одном доме с украинцем Андреем Полянским, ранее возглавлявший компанию "Керамбуд". Ее основатели являются Богдан Козак – брат нардепа, и Сергей Медведчук – брат Виктора.

Журналисты считают, что нардеп ведет переговоры от имени Медведчука, которые касаются поставок топлива.

Еще о тесной связи Медведчука и Козака свидетельствует место жительства последнего. Народный депутат арендует дом в компании "Инвестиционная компания "Спорт-Тур", который принадлежит жене Медведчука Оксане Марченко.

Виктор Медведчук и Оксана Марченко

Также Козак имеет приемную в том же столичном доме, что и офис кума Владимира Путина и его общественного движения "Украинский выбор".

Кроме того, Козак задекларировал бизнес в аннексированном Крыму. В его декларации указана строительная компания ООО "Добробут-Инвест", которая является клоном ООО "Добробут-Инвест" с московской пропиской.

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Общий бизнес с Марченко

Скандальная новость о связях гражданской жены Козака с женой Медведчука появилась осенью прошлого года. В расследовании программы "Схемы" говорится, что Лавренюк является уроженкой Львова и имеет гражданства сразу Украины и России.

Из реестра юридических лиц РФ журналисты узнали, что она владеет 25% акций компании "НЗНП Трейд", которая занимается добычей нефти в Ханты-Мансийском автономном округе России. Жена Медведчука Оксана Марченко имеет 61% в этой компании.

Медиа-империя

Связи с Медведчуком объясняют и внезапную покупку нардепом трех крупных телеканалов Украины: NewsOne, "112 Украина" и Zik. Лично для Козака, который ведет не сильно активную политическую деятельность, и сам не появляется в эфирах, такое приобретение не имеет смысла. А вот для его близкого соратника и наставника – вполне.

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Телеканалы были куплены в аккурат к президентским выборам в 2019 году, и они стали довольно серьезной платформой для раскручивания партии Медведчука ОПЗЖ. По данным информационно-аналитической системы Семантрум, после того как в этих СМИ появился новый владелец, вспоминать о деятельности Медведчука они стали в несколько раз чаще.

Так вышеупомянутые телеканалы неоднократно освещали визиты Медведчука и Козака в Москву, где действующие нардепы договаривались о тесном сотрудничестве с Путинской партией "Единая Россия". А также газовые переговоры с тогдашним премером-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Тарас Козак NewsOne

После смены собственника, в октябре 2018 года Верховная Рада обратилась к Совету национальной безопасности с обращением рассмотреть возможность наложения санкций на телеканалы "112 Украина" и NewsOne. Впрочем позже СНБО решило не вводить санкции против телеканалов.

Но 26 сентября 2019 году Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишила телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание. Сейчас решение оспаривается в Окружном административном суде Киева. Причиной называют смену програмной концепции телеканала, в которой Нацсовет отказывал 30 раз.

А тем временем Нацсовет просит суд аннулировать лицензию на вещание телеканала NewsOne. Официальная причина – разжигание вражды по языковому признаку.

Декларация Козака

По данным за 2018 год, нардеп владеет двумя домами общей площадью в 900 м/кв во Львовской области и Киеве, а также земельный участок площадью 43 тыс м/кв в аннексированном Крыму.

В наличии у депутата несколько швейцарских часов, среди которых Rolex и Breguet, и диамантовые запонки. Из авто у Козака записана лишь легковушка Audi A8 2011 года выпуска.

Не забыл нардеп вписать и права на группу компаний, которым принадлежат телеканалы и сайты "112" и NewsOne. Общая стоимость, согласно декларации, оценивается в 98 млн гривень.

Декларацию за 2019 год политик пока не подавал. В ней должна быть указана информацию про приобретение прав на телеканал ZIK.

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